Un sondage sonne l’alarme

Un sondage mené auprès des 500 étudiants-athlètes du Rouge et Or de l’Université Laval a convaincu Alexis Pelchat-Foley et Anne-Frédérique Simard de poser un geste concret pour aider leurs collègues.

« C’était alarmant, résume l’ailier défensif qui dit avoir obtenu un nombre important de réponses. On s’est aussitôt demandé qu’est-ce qu’on pouvait faire pour aider nos collègues à retrouver un semblant de normalité et de leur permettre de rêver à nouveau à leur sport. »

« Je ne m’attendais pas à de si bonnes réponses compte tenu de la situation actuelle, mais je ne pensais pas que la situation était aussi sérieuse, de renchérir la joueuse de rugby. Il y a des réponses qui m’ont ébranlée. C’était vraiment important de continuer nos démarches pour trouver une solution. »

Photo courtoisie

La joueuse de rugby indique que certains étudiants-athlètes se retrouvaient dans une situation très difficile. « Ils ne se sentaient pas bien ; ils n’étaient pas motivés et ne savaient pas à quoi s’accrocher. Le sport n’est pas seulement un loisir pour les athlètes universitaires, mais il fait partie de leur colonne vertébrale. Sans sport et avec l’école à distance, on n’a plus aucun repère. »

Pelchat-Foley ne cache pas qu’il fait partie de ceux qui ont vécu difficilement les derniers mois. « Je n’ai aucun problème à dire que j’ai eu besoin d’aide, a-t-il confié. Un joueur de football est censé être un dur et c’est encore tabou de demander de l’aide, mais c’est la solution et on ne doit pas hésiter. Seul en appartement à Québec et n’ayant personne à qui parler, je suis un des joueurs qui ont été voir Glen [Constantin]. Je n’étais pas en détresse psychologique, mais j’avais besoin de parler à une personne de confiance. J’ai aussi parlé à Marc [Fortier]. Je pensais que j’étais bien outillé pour passer au travers, mais j’ai réalisé que le sport occupait une place immense dans ma vie. Ça fait mal quand tu perds une partie de ton identité. »

Terrain déneigé

De concert avec la direction du Service des activités sportives, les deux étudiants-athlètes ont réussi à faire déneiger le terrain synthétique derrière le Pavillon Louis-Jacques-Casault, où l’entraînement reprendra dès lundi, et les deux terrains de volleyball de plage.

Depuis vendredir, la Santé publique permet certains assouplissements. Les athlètes peuvent se retrouver à l’extérieur par groupes de huit en tenant un entraînement supervisé, tout en respectant les règles de distanciation.

« C’est un bon début, mais ça ne suffit pas, prévient Simard. Comme étudiant-athlète, on souhaite obtenir une reconnaissance qui nous donnera accès à la salle d’entraînement comme c’est le cas pour les athlètes excellence. »

S’il ne veut pas pointer du doigt, Pelchat-Foley déplore toutefois que le sport ait souvent été relégué aux oubliettes. « Après la rencontre de Sport Québec avec la Santé publique où il a été convenu que le sport faisait partie de la solution, il a fallu attendre un bout avant que le sujet soit abordé lors du point de presse qui a suivi. Le sport n’a jamais été considéré comme une priorité. »