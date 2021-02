Pour une relâche bien remplie

Avec la pandémie, ses mesures sanitaires et le couvre-feu en vigueur, la semaine de relâche peut être source d’anxiété pour plusieurs parents. C’est votre cas ? Pas de panique. Le Journal vous propose 15 activités culturelles pour occuper petits et grands durant le congé scolaire.

DU CINÉMA EN FAMILLE

Photo courtoisie, Warner Bros

Les cinémas qui rouvrent enfin leurs salles aujourd’hui offrent une programmation intéressante pour les familles. Plusieurs films d’animation sont à l’affiche pendant la relâche dont Félix et le trésor de Morgäa, 100 % Loup, Les Croods 2 et Tom et Jerry.

▶ Dès aujourd’hui dans les cinémas ouverts ; prix variés

YOOPACADABRA!

Photo courtoisie

Le Festival de magie de Québec présente Yoopacadabra !, un spectacle où Fredo le magicien initiera Théo à la magie afin qu’il puisse réaliser son rêve d’en devenir un grand maître. Une conversation et un atelier de magie suivront le spectacle.

▶ Le 6 mars, 11 h, sur festivaldemagie.ca ; prix : 20 $

ACROBATIES ET ILLUSIONS

Photo courtoisie, Robert Etcheverry

La Place des Arts a préparé une programmation ludique entièrement virtuelle pour les enfants de quatre à dix ans. D’abord, le spectacle À deux roues, la vie !, de la compagnie DynamO Théâtre, proposera acrobaties et illusions. Aussi, un atelier de bricolage et trois sur la thématique « arts et bien-être » seront gratuitement offerts en ligne.

▶ Du 27 février au 7 mars, sur placedesarts.com ; prix : 15 $ pour le spectacle virtuel.

DE LA MAGIE DANS VOTRE SALON

Photo Chantal Poirier

Le magicien Luc Langevin fera plusieurs représentations en direct de son nouveau spectacle virtuel, Interconnectés. Même si les billets premium (qui permettent d’interagir avec l’artiste) sont déjà tous écoulés pour les prochains jours, des billets réguliers sont encore disponibles.

▶ Jusqu’au 7 mars sur luclangevin.com ; prix : Billets réguliers à 25 $ plus taxes.

INSECTES ET MUSIQUE SYMPHONIQUE

Le Journal de Québec

L’Orchestre Métropolitain plonge dans le monde fascinant des insectes en compagnie du vulgarisateur scientifique Martin Carli de l’émission Génial!. Bestioles, arachnides, vers de terre et musique de Rimski-Korsakov, Vivaldi et Roussel sont au programme de ce concert présenté en webdiffusion.

▶ Jusqu’au 7 mars sur orchestremetropolitain.com ; prix : 17 $

PARTONS À L’AVENTURE AVEC ARTHUR

Photo courtoisie

Personnage très populaire chez les jeunes, Arthur L’aventurier fera deux spectacles virtuels en direct. Alors que le premier se transportera dans les Rocheuses canadiennes, le second ira visiter l’Australie. Chansons, images et histoires divertissantes sont au programme.

▶ Les 2 et 3 mars, à 10 h sur arthurlaventurier.com ; prix : 15 $ pour un spectacle ou 20 $ pour les deux spectacles.

LA RELÂCHE AVEC LAURENT DUVERNAY-TARDIF

Dès ce soir et durant les dix prochains jours, Laurent Duvernay-Tardif, Anaïs Favron et Patrice Bélanger donnent rendez-vous aux jeunes dès 18 h à Télé-Québec pour souligner la relâche avec des défis déjantés et des entrevues...

▶ Tous les jours jusqu’au 7 mars, 18 h, à Télé-Québec.

MA QUINCAILLERIE MUSICALE

Photo courtoisie

Grâce à ses instruments construits à partir d’objets insolites — comme le « roukistar », le « pelalunch à quatre cordes », le « gougouneses o fun » ou le « soumariflûte » — Ariane DesLions propose des chansons et des histoires bricolées autour des enjeux sociaux et familiaux.

▶ Dès dimanche. Billets disponibles via lepointdevente.com ; prix : 10 $

TRAINS ET PIRATES AU MUSÉE

Photo courtoisie

En plus de son exposition consacrée aux trains, le Musée Pointe-à-Callière convie les jeunes moussaillons à une aventure en mer aux côtés de Barbe Noire, Calico Jack et autres Black Bart avec À l’abordage ! Pirates ou corsaires?. Petits et grands en apprendront davantage sur ces personnages à au fil de ce parcours immersif.

▶ Tous les jours au Musée Pointe-à-Callière ; prix : jusqu’a 24 $ par billet, ou 50 $ pour une famille.

SPECTACLE VIRTUEL LES PETITES TOUNES DANS L’UNIVERS

Photo courtoisie

Le quatuor Les Petites Tounes chante pour les enfants depuis plus de deux décennies. Le groupe jeunesse a préparé un spectacle pour les 3 à 9 ans, avec des chansons inspirées de l’univers spatial et de la galaxie, présenté en direct de l’Anglicane, à Québec.

▶ Le 6 mars, 14 h, lepointdevente.com ; prix : 19 $ à 35 $

DE L’ANIMATION DE L’ONF

Photo courtoisie

Le site web de l’Office national du film ne manque pas de matériel pour divertir la famille. Une chaîne attire notre attention, celle de la semaine de relâche. Activée le 1er mars, elle regorge de courts métrages documentaires et d’animation. En tout, plus de 70 films sont au programme.

▶ Dès le 1er mars au onf.ca ; prix : gratuit.

CRÉEZ VOS EFFETS SPÉCIAUX

Photo Stevens LeBlanc

Le Musée de la civilisation, qui présente une exposition sur les effets spéciaux au cinéma, affiche complet pour la relâche. Mais on peut acheter la Boîte à effets spéciaux, pour en faire soi-même à la maison ! Elle comprend des fiches explicatives, un accès exclusif aux capsules vidéo sur le site du musée, du matériel d’expérimentation et des jeux.

▶ Au musée ou en ligne (activites.mcq.org/relache) ; Prix : 24,99 $

FRAMING BRITNEY SPEARS

Photo courtoisie

Le documentaire dont tout le monde parle (ou presque) depuis trois semaines est enfin disponible (légalement) au Québec en version française. D’une durée de 74 minutes, ce film du New York Times analyse la carrière tumultueuse de l’interprète de Baby One More Time, son traitement médiatique et surtout, sa mise sous tutelle.

▶ Disponible sur Crave ; prix : 9,99 $ pour l’abonnement mensuel.

UNE ÉPOPÉE GRECQUE 100 % QUÉBÉCOISE

Photo courtoisie

Vous disposez d’une console ? La relâche est le moment idéal pour découvrir le jeu Immortals, Fenyx Rising, création du studio Ubisoft Québec. Vous y côtoierez créatures mythiques et divinités grecques tout au long de ce parcours composé de combats, puzzles et remue-méninges qui vous occupera durant de nombreuses heures.

▶ Disponible sur consoles et PC ; prix : 79,99 $ en magasin et sur Ubisoft.com

PARCOURS LUMINEUX À LAVAL

Photo courtoisie, Cavalia

Envie de prendre l’air avant le couvre-feu ? Mettez le cap vers Laval pour vivre une ballade au crépuscule bien spéciale chez Illumi. Le parcours, peuplé de 20 millions de lumières, vous fera traverser 18 tableaux distincts, à pied ou en voiture.

▶ Jusqu’au 7 mars, à Laval ; prix : Jusqu’à 29,50 $ par billet.

LES BIBLIOTHÈQUES À DISTANCE

Photo d'archives

On entre sur le site des bibliothèques municipales de Montréal et Québec (et sûrement celles d’autres villes, nous n’avons pas tout vérifié) comme dans une caverne d’Ali Baba. Ça grouille d’activités à distance à faire en famille. Allez explorer !

▶ Sites web des bibliothèques ; prix : gratuit