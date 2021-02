Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 27 février:

Marathon «Une famille pour toutou»

Situé en Angleterre, le centre Wood Green accueille plusieurs pensionnaires canins attachants qui n’attendent que d’être adoptés. Parmi eux, le terrier Tiny, le poméranien Bear, le jeune chihuahua Knobby et le bouledogue français Buddy pour qui se profilent de nouvelles aventures. Diffusion des quatre premiers épisodes.

Samedi, dès 12 h, ICI Explora.

«Les aventures du Monsieur Gluzicki»

Les histoires de vampires sont légion dans le folklore roumain. Pourtant, des règles qu’on dit magiques permettent aux Roumains de tenir les mauvais esprits à distance. Il est donc permis de s’interroger sur ce qui a poussé Bram Stocker à donner vie à l’immortel comte Dracula.

Samedi, 15 h, Évasion.

«Meurs un autre jour»

Parmi les acteurs qui ont prêté leurs traits à James Bond, il y a Pierce Brosnan. Dans ce film explosif, c’est lui l’agent secret 007 qui, aux côtés de la «Bond Girl» Halle Berry, doit protéger notre monde des plans machiavéliques d’un terroriste.

Samedi, 18 h, Prise 2.

«Ravages»

S’il y en a un qui peut stopper les excès de colère d’un gorille, d’un loup et d’un crocodile infectés, c’est bien Dwayne «The Rock» Johnson. Ça tombe bien, car le primatologue qu’il incarne dans cette superproduction est déterminé à empêcher ces prédateurs géants d’anéantir Chicago.

Samedi, 18 h 30, TVA.

«Le plus dangereux des requins»

Les eaux abritent un poisson dangereux qui fait régner sa loi en solo, n’hésitant pas à avoir recours à la force. Son nom: le requin longimane. Grâce à ce documentaire, on apprend qui il est, comment il vit, mais aussi qu’il se fait de plus en plus rare.

Samedi, 19 h, Canal D.

«Les scènes fortuites»

Au moment où il souhaiterait proposer son premier film, un aspirant réalisateur trentenaire accepte à contre-coeur un boulot de scripteur. Heureusement, la présence de sa soeur à ses côtés est un véritable baume. Comédie dramatique québécoise écrite et réalisée par Guillaume Lambert, qui y défend aussi le rôle principal.

Samedi, 20 h, Unis TV.

«Un monde en feu»

Des destins sont complètement chamboulés par la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le conflit éclate, un homme choisit d’aider son amante polonaise, fuyant et délaissant par le fait même sa bien-aimée. Début de la série britannique, dont la distribution comprend Sean Bean et Helen Hunt.

Samedi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.