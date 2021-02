Un répit pour Price

Il y a quelques matchs que quelque chose cloche dans le jeu de Carey Price. Dans l’espoir de lui permettre de retrouver ses repères, sa confiance et, sans doute, de faire le vide un peu, Dominique Ducharme a choisi de lui offrir une soirée de congé.

C’est donc Jake Allen qui affrontera les Jets, samedi soir à Winnipeg.

Se pourrait-il que le Néo-Brunswickois soit également en poste mardi à l’occasion de la visite des Sénateurs ?

La question n’a pas été posée directement à l’entraîneur-chef du Canadien. Mais cette déclaration pourrait être un bon indice.

« Dans les prochains jours, Carey va avoir le temps de pratiquer et de travailler avec Stéphane (Waite) avant de rejouer », a indiqué Ducharme, vendredi après-midi.

D’ici le passage des Sénateurs au Centre Bell, « les prochains jours » sont ce matin et l’entraînement de lundi. Ça ne fait pas beaucoup pour un homme masqué dont le moral semble à plat et la technique embrouillée.

Placer Allen devant le filet mardi permettrait à Price de bénéficier de deux jours supplémentaires de peaufinage. Il aurait alors également l’occasion de guérir quelques bobos ou inconforts. Car, interrogé à savoir si Price est à 100 % ou s’il traîne une blessure ou un inconfort, Ducharme a répondu : « Il est assez bien. Il n’y a rien de majeur ».

Éviter de craquer

Parlant de petits bobos, Josh Anderson représente un cas incertain pour le deuxième affrontement de cette courte série à Winnipeg. Blessé au bas du corps lors d’une chute provoquée par une jambette de Dylan DeMelo, le gros attaquant n’a pas terminé la rencontre de jeudi.

« Son état est réévalué quotidiennement. On garde espoir. On verra », a indiqué l’entraîneur du Canadien.

Le Joliettain doit également espérer que ses troupiers offriront une meilleure performance que celle de jeudi. Et qu’elle durera 60 minutes.

« Hier [jeudi], on a craqué, a répété Ducharme. Il faudra travailler pour être capable d’offrir du jeu soutenu. Mais c’était la première fois que nous sautions sur la glace pour jouer depuis que nous nous étions parlé, mercredi soir (lors de sa première rencontre avec les joueurs). Il faut maintenant regarder en avant. »

Pour ce faire, il faut d’abord parvenir à freiner l’atroce séquence dans laquelle le Canadien est embourbé depuis sept joutes (1-4-2).

« On se serre tous les coudes. On va travailler fort et afficher de l’émotion, a assuré Tomas Tatar. Il faut pousser dans la bonne direction. Et le plus tôt nous le ferons, le mieux nous nous en sortirons. Je suis très optimiste pour demain [samedi soir]. On va tout donner. »

Reconnaissant envers Julien

Meilleur buteur et meilleur pointeur de l’équipe l’an dernier, Tatar a récemment vécu ses moments les plus sombres depuis qu’il a été acquis par Marc Bergevin, le 10 septembre 2018.

Le Slovaque n’avait inscrit qu’un but en 12 matchs lorsque Claude Julien lui a fait visiter la passerelle, le 13 février.

« Ce n’était pas joli. Je ne m’étais jamais retrouvé dans cette position en saison régulière (NDLR : pendant les séries de 2018, il avait été laissé de côté lors de 12 des 20 matchs des Golden Knights). C’est certain que j’encourageais les gars, mais quand tu sais que l’équipe a de la difficulté à marquer et que tu es cloué au banc ou que tu ne joues pas, c’est difficile », a raconté l’attaquant de 30 ans.

« Il faut agir de façon professionnelle. J’ai eu deux bonnes saisons avec Claude. Je ne peux le remercier assez. Il m’a donné l’occasion de jouer beaucoup, a-t-il soutenu. Cette saison, c’était plus difficile. Maintenant, je suis excité de l’occasion que Dominique me donne. »

Cette occasion, c’est celle d’être de nouveau réuni à Phillip Danault et Brendan Gallagher. Jeudi, c’était la première fois en près de deux semaines qu’il retrouvait ses deux compagnons de trio habituels.

« Je suis vraiment heureux de jouer de nouveau avec eux. On a connu tellement de succès ensemble l’an passé. Je n’ai pas les chiffres, mais nous étions un des trios les plus efficaces de la ligue, a rappelé Tatar. On est tellement habitués les uns aux autres. On sait où chacun se trouve sur la patinoire. Mais pour l’instant, on sait que notre trio peut faire mieux. »