Une journée à oublier pour Charles Philibert-Thiboutot

Le décor était superbe et la température idéale pour une première épreuve extérieure de la saison, mais Charles Philibert-Thiboutot souhaite rayer rapidement la journée de vendredi de ses souvenirs.

Les coureurs du 5000 m de la rencontre de Toulon, dans le sud de la France, avaient convenu de commencer la course sur les chapeaux de course et de tenter de conserver le rythme pour établir le standard olympique qui est de 13 min 13 s. Le plan de match n’a pas fonctionné pour le coureur de l’Université Laval.

« Je pensais que j’étais prêt pour ça, mais mes jambes sont devenues plus lourdes dès le deuxième kilomètre et j’ai explosé dans le dernier 1500 m, a-t-il résumé. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je n’ai pas d’explication. Ça me déçoit beaucoup parce que des revers comme ça, je n’en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. Sur 5000 m, ça ne pardonne pas si tu pars trop vite. » Philibert-Thiboutot a réalisé un chrono de 14 min 14 s 13 pour terminer en 8e position de la course remportée par le Français Jimmy Gressier, auteur d’un temps de 13 min 18 s. « Les séances d’entraînement les plus importantes, je les ai faites avec Jimmy et il ne m’avait pas dominé. Je suis surpris, mais je n’ai pas d’excuse. »

Un réveil

Depuis le début de la saison, Philibert-Thiboutot jongle avec les épreuves de 5000 m et de 1500 m dans l’optique d’obtenir son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo. « La course d’aujourd’hui [vendredi] est un réveil, a-t-il illustré. Je ne ferme pas la porte à courir un autre 5000 m ce printemps, mais mes chances de rivaliser à l’échelle internationale sont meilleures sur 1500 m. Mon temps sur 3000 m était de 7 min 57 s, ce que je n’avais jamais réussi dans le passé, mais les meilleurs réussissent des chronos de 7 min 45 s. »

« Si tu es 25e au monde sur 5000 m, tu vas te faire détruire par les meilleurs, de poursuivre le coureur de demi-fond. Si tu es 25e sur 1500 m, tu peux chauffer le Top 5 si tu connais une bonne journée. Tu peux très bien combiner l’entraînement des deux épreuves, mais le problème est que je tente d’obtenir de bons résultats sur six mois en raison des blessures qui m’ont freiné au cours des dernières années, au lieu de trois ou quatre ans, comme la majorité. Je suis pris dans le temps pour me qualifier pour les Jeux et ça complique la situation. »

Déçu de sa prestation à Toulon, Philibert-Thiboutot retient toutefois des points positifs de sa tournée européenne. « Ça fait longtemps que je n’ai pas terminé en un seul morceau une série de quatre compétitions comme ça, a-t-il souligné. J’ai replongé dans ce mode de vie et ce fut un peu un choc. Je suis en santé et en forme et je dois tourner la page. » De retour au pays, demain, Philibert-Thiboutot passera trois jours à l’hôtel à Montréal avant de regagner Edmonton pour compléter sa quarantaine.