Vaccin: les plus de 80 ans peuvent maintenant prendre rendez-vous à Montréal

La vaccination contre la COVID-19 est maintenant ouverte aux 80 ans et plus qui habitent sur l’île de Montréal.

Ces derniers doivent se rendre sur le site web Quebec.ca/vaccincovid ou téléphoner au 1 877 644-4545 pour prendre rendez-vous.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal a indiqué vendredi avoir reçu la permission de Québec d’élargir le nombre de personnes admissibles au vaccin.

Depuis mercredi, la campagne de vaccination visait seulement les 85 ans et plus.

Cet élargissement sur l’île de Montréal survient alors que les autorités sont plus optimistes par rapport à la livraison de doses au pays, après des semaines de retards.

Santé Canada a d’ailleurs approuvé vendredi le sérum d’AstraZeneca, qui s’ajoute à ceux des pharmaceutiques Pfizer et Moderna, qui devraient toutes deux accélérer l’acheminement des doses dans les prochaines semaines.

Le gouvernement Trudeau s’est engagé à ce que chaque Canadien qui le désire ait été vacciné d’ici septembre.

Pour l’heure, le vaccin est offert aux 80 ans et plus à Montréal et aux plus de 85 ans dans le reste du Québec.

À noter que dans la métropole, le vaccin est également dorénavant disponible sous rendez-vous aux septuagénaires qui accompagnent plus de trois fois par semaine une personne de plus de 80 ans.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait savoir vendredi sur Twitter que plus de 400 000 doses ont été administrées au Québec jusqu’à présent.