Voter moins, voter républicain

Un taux de participation très élevé a contribué à la victoire du démocrate Joe Biden à l’élection 2020. Dans certains États, ce taux s’explique par la mobilisation plus importante de représentants des minorités, particulièrement de la minorité noire.

S’il est vrai que plus de 74 millions d’électeurs ont enregistré leur préférence pour Donald Trump, ils étaient un peu plus de 81 millions à appuyer Joe Biden. L’écart est significatif, un des plus importants de l’histoire du pays.

Dans un régime démocratique sain, on devrait se réjouir d’un taux de participation élevé, surtout si on permet un accès plus large ou plus facile à des minorités qui étaient, et sont encore, sous-représentées. Les élus républicains de certains États ne sont pas de cet avis et vont de l’avant avec de nouvelles mesures qui entraîneront la suppression des votes. Plutôt que de se rapprocher des clientèles électorales qui leur échappent, ils préfèrent compliquer l’exercice du droit de vote.

Vous êtes peut-être déjà au courant de certaines pratiques qui ont pour effet d’entraver le vote des plus démunis et des minorités. Or on pousse maintenant le stratagème un peu plus loin. Redécouper la carte électorale ou réduire le nombre de bureaux pour s’inscrire sur les listes électorales ne suffit plus.

Vous vous souvenez du slogan des partisans de Donald Trump qui ont marché sur Washington au début janvier? «Stop the steal», cessez le vol, scandaient-ils alors qu’ils espéraient que les élus du Congrès inversent les résultats du vote de novembre. Si rien ne permet de confirmer des allégations maintes fois déboutées devant les tribunaux, on peut en revanche dénombrer 253 nouvelles lois qui entraîneront la suppression des votes!

Les chefs de file de ces nouvelles législations sont la Géorgie et l’Iowa. À quoi peuvent ressembler ces nouvelles entraves à l’exercice du vote? En Géorgie, on verse dans la caricature en interdisant de voter le dimanche. Pourquoi? Parce que le dimanche, dans les églises noires, on incite les gens de la communauté à voter et on les conduit au bureau de vote.

Le vote de la communauté noire a été déterminant en Géorgie, un État qui a voté pour Joe Biden, mais aussi pour envoyer à Washington deux sénateurs noirs. Comme on a constaté le succès des opérations menées par les églises le dimanche, on a développé une approche sur mesure.

Ne soyons pas dupes, lorsqu’ils se drapent – pas toujours – dans de grands principes pour justifier la réduction du nombre de jours pour exercer le droit de vote ou pour limiter les moyens mis à la disposition des électeurs pour enregistrer leur préférence, les législateurs des États républicains ne se préoccupent majoritairement que d’une seule chose: limiter l’influence des groupes qui ne leur sont pas favorables.

Depuis novembre, Donald Trump répète constamment qu’on lui a volé la présidentielle. On regarde du mauvais côté: s’il y a vol en 2024, vous saurez où regarder en premier. Les manœuvres ne sont pas subtiles et le larcin s’effectue au grand jour par des élus.