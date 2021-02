Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Hubert Lenoir dans une bromance

Photo courtoisie

Avant de revenir avec du nouveau matériel solo, Hubert Lenoir participe à différents projets ces temps-ci. Après avoir coécrit la chanson thème de Star Académie, Maintenant et partout, voilà que le chanteur a prêté sa voix au nouveau morceau La nuit se plaindre, de Robert Robert. La pièce électro-pop est faite « pour être écoutée dans la voiture, direction nulle part, le volume au maximum ». Dans le sympathique clip, on peut voir Hubert Lenoir et Robert Robert s’amuser dans une sympathique bromance (relation amicale masculine). Réalisé par Noémie D. Leclerc, la complice de Lenoir, le clip nous montre les deux comparses dans différentes aventures.

— Raphaël Gendron-Martin

Un spectacle virtuel de Bleu Jeans Bleu

Photo d'archives

Le divertissant groupe Bleu Jeans Bleu mettra un grain de folie dans les chaumières ce soir, dès 20 h. En direct du Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu, le quatuor donnera un spectacle virtuel, qui sera ensuite accessible durant la semaine de relâche, jusqu’au 5 mars.

► Où : les billets sont en vente sur le site spec.qc.ca

► Coût : 15 $

— Sandra Godin