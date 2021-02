Alex Labbé classé 16e à Homestead

Alex Labbé a obtenu son meilleur résultat en trois départs cette saison en série NASCAR Xfinity quand il a rallié l’arrivée au 16e rang samedi au circuit de Homestead, dans le sud de la Floride.

Le pilote de 27 ans a connu un début de parcours prometteur, lui qui s’était élancé de la 36e place sur la grille de départ. Pandémie oblige, l’horaire ne comportait ni séances d’essais libres et de qualifications.

Après seulement six tours, Labbé occupait la 22e position avant qu’un premier drapeau jaune ne vienne interrompre les débats. La course a été remportée Myatt Snider qui signe, comme Ty Gibbs la semaine dernière, sa toute première victoire dans la deuxième division du NASCAR.

« On a sauvé les meubles »

« C’est dans les courts relais que j’étais le plus à l’aise, a expliqué Labbé. Dans les plus longs, l’arrière devenait de plus en plus instable. »

C’est ce qui explique qu’il a chuté du 17e au 23e rang lors d’une séquence sans interruption au dernier segment. Labbé a pu améliorer son sort avant la tombée du rideau quand deux périodes de prolongation ont été nécessaires.

« On a sauvé les meubles, a expliqué le Québécois. La bonne nouvelle, c’est que la voiture est performante et que je vais la piloter la semaine prochaine à Las Vegas. »

Commanditaires recherchés ?

C’est aussi dans la capitale du jeu que Raphaël Lessard va reprendre la compétition vendredi soir dans la série des Camionnettes. Selon nos informations, sa Toyota Tundra affichera pour cette épreuve les trois lettres de son écurie (GMS) sur la carrosserie. Le pilote québécois aurait un urgent besoin de dénicher de nouveaux commanditaires (et investisseurs) pour boucler un budget qui permettait au jeune Beauceron de disputer toutes les épreuves en 2021.