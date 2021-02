COVID-19: stabilité au Québec, recul en Ontario

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est demeuré stable au Québec samedi, alors qu’il a diminué en Ontario.

Le Québec a signalé 858 infections et 13 décès de plus, si bien que le compteur affiche désormais un cumulatif de 287 003 cas et de 10 385 pertes de vie.

Avec la relâche qui s’amorce, tous les indicateurs sont au vert, les hospitalisations étant à la baisse (559, -21), de même que les soins aigus (112, -7).

«En ce début de semaine de relâche, j’invite tous les Québécois à redoubler de prudence. Même si les données sont encourageantes, le virus circule toujours et les cas de variants continuent [d’augmenter», a écrit sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

La région métropolitaine continue de faire grimper les chiffres: Montréal (352 cas), la Montérégie (127 cas), Laval (105 cas), Lanaudière (86 cas) et les Laurentides (68 cas). Ailleurs, les cas sont peu nombreux, aucune contamination n’ayant par exemple été recensée au cours des dernières 24 heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et dans le Nord-du-Québec.

Près de 16 000 doses de vaccin ont été administrées au Québec vendredi, ce qui constitue une des journées les plus fastes depuis le début de l’opération d’inoculation.

En Ontario, on a rapporté samedi 1185 cas et 16 décès supplémentaires, pour un total, après 12 mois de pandémie, de 299 754 malades et 6960 morts. Il s’agit d’une baisse par rapport aux 1258 infections rapportées la veille, la province la plus peuplée ayant un bilan en dents de scie d’une journée à l’autre. Toronto (331 cas) ainsi que les régions de Peel (220 cas) et de York (119 cas) demeurent les principaux foyers de contamination en sol ontarien.

En fin de matinée, le Canada comptabilisait un cumulatif de 863 515 cas (+2043) et de 21 944 décès (+29).

La situation au Canada:

Ontario: 299 754 cas (6960 décès)

Québec: 287 003 cas (10 385 décès)

Alberta: 132 788 cas (1877 décès)

Colombie-Britannique: 79 262 (1355 décès)

Manitoba: 31 721 cas (889 décès)

Saskatchewan: 28 344 cas (380 décès)

Nouvelle-Écosse: 1634 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 1428 cas (26 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 977 cas (5 décès)

Nunavut: 356 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 121 cas

Yukon: 72 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 42 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 863 515 cas (21 944 décès)