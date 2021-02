«Planète Snowboard»: émotions fortes au Mont-Comi

Auteur des séries jeunesse à succès Planète Hockey et Planète Soccer, l’enseignant au primaire François Bérubé s’est inspiré de sa propre passion pour les sports d’hiver pour écrire sa nouvelle série, Planète Snowboard. L’action se déroule à Rimouski et dans les alentours, toutes les émotions liées aux compétitions s’y retrouvent, mais aussi d’autres émotions liées à des situations familiales dramatiques.

Le héros de cette nouvelle série, Éloi Leblanc, a 13 ans et habite à Rimouski. Il est fou de snowboard et on le considère comme un des meilleurs planchistes de la région. Il passe l’hiver avec son père et son grand frère dans le chalet familial pour profiter des pistes du Mont-Comi.

Éloi s’entraîne du matin au soir, mais un accrochage avec un copain fait naître une intense rivalité entre eux. La tension monte, à l’approche de la compétition Snowmission : ce n’est pas le temps de perdre le focus !

François Bérubé s’est inspiré de sa passion pour le snowboard pour créer ce nouvel univers qui passionne beaucoup de jeunes. « J’ai fait du ski quand j’étais plus jeune. Puis je suis allé dans l’Ouest canadien pour un été... qui s’est transformé en six ans. Un très long été ! », commente-t-il en entrevue.

Il a ensuite travaillé pendant quatre ans au centre de ski Sunshine Village, à Banff. « Quand je suis arrivé là-bas, je me suis lancé tout de suite sur une planche. » Sa passion est restée et il en fait toujours.

Pas trop difficile pour lui de décrire le côté technique du snowboard ? « J’ai regardé des vidéos de YouTube, trouvé les termes techniques. Ce n’est pas évident. Ça a été un défi de rendre ça intéressant autant pour celui qui est avancé que celui qui débute dans le sport. »

Photo courtoisie

Fier de sa région

François adore sa région et la met vraiment en valeur dans ses livres, qui se sont d’ailleurs vendus à plus de 60 000 exemplaires. Il a fait lire Planète Snowboard à des jeunes de son entourage et les retours de lecture sont enthousiastes.

« Ils tripent que ça se passe ici, au Mont-Comi, dans leur région. Ils capotent parce qu’il n’y a pas beaucoup d’histoires qui se passent ici. Ils se retrouvaient dans les événements qui se passent, dans la vie sur la montagne. Je trouve ça le fun que les jeunes lecteurs puissent découvrir le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie à travers mes romans. »

Photo courtoisie

La résilience

Dans Snowboard, François voulait aussi parler de résilience, un thème qui lui est cher. « Éloi a perdu sa mère assez jeune. C’était important pour moi de montrer comment on peut passer à travers une grosse épreuve, continuer à avancer et vivre sa passion malgré tout. »

François Bérubé a perdu son premier garçon, Charles-Antoine, il y a neuf ans. « Il avait une malformation cardiaque et a été opéré à cœur ouvert à 13 jours de vie. Il est décédé quelques heures après son opération. C’est ça qui m’a amené à l’écriture », confie-t-il.

Il fait remarquer que les jeunes ne vivent pas des choses faciles – encore moins depuis un an. « C’est important de parler de sujets un peu plus délicats. C’est la réalité. »