Entrevue avec Pierre Fitzgibbon: tout faire pour être moins vulnérables

En entrevue à QUB radio, le ministre Pierre Fitzgibbon a admis que les premiers mois de la pandémie ont été très éprouvants, alors que 40 % de l’économie était à l’arrêt.

Vous avez posé plusieurs gestes, mis des programmes en place, vous avez bougé sur plusieurs fronts. Y a-t-il une leçon que vous tirez de décisions que vous avez prises, des choses que vous auriez faites autrement ?

«Je pense à la question de l’approvisionnement stratégique. J’ai vécu la psychose des masques, la psychose des EPI [équipements de protection individuelle]. Je pense qu’on a tous appris de ça, on ne veut plus retourner dans une situation comme ça. Donc, les situations difficiles, que j’appellerais quasiment catastrophiques, il faut se prémunir. Dans ce cas particulier, c’est clair que nous n’étions pas prêts pour adresser les enjeux des outils nécessaires pour combattre l’ennemi sanitaire. On a fait des choses depuis, mais il faut apprendre : où sommes-nous vulnérables quand il va y avoir... Espérons qu’il n’y aura pas d’autres fermetures quasiment complètes de l’économie.»

Au début de la pandémie, le premier ministre Legault et vous avez dit qu’il y a des entreprises qu’on va pouvoir sauver et d’autres qu’on ne pourra pas. Pourtant, quand on consulte les données du surintendant des faillites, on constate qu’il a eu très peu de faillites.

«Je pense que la FCEI [Fédération canadienne des entreprises indépendantes] est un peu apocalyptique sur son constat. Je pense qu’il est clair que l’économie somme toute va relativement bien... C’est sûr qu’on ne veut pas que personne ferme ses portes. Mais il faut admettre qu’il y a des gens qui auraient fermé même s’il n’y avait pas eu de pandémie.»

La relance économique donne l’occasion aux gouvernements de planifier où ils doivent investir, au cours des prochaines années. Si vous aviez à miser sur un secteur, ce serait lequel : l’aérospatiale, le lithium et la batterie électrique, la pharmaceutique, les jeux vidéo, l’intelligence artificielle ?

«L’électrification des transports. Pourquoi ? Parce qu’on part de loin et qu’on a un avantage comparatif incroyable. Nos minéraux : on a le nickel, le lithium, le graphite, on a l’énergie à bas coût, renouvelable et verte, on a tout ce qu’il faut pour vraiment devenir, en Amérique du Nord, un joueur important. Par contre, on se bat contre beaucoup de juridictions. Présentement, on a un effort incroyable là-dedans, on a fait quelques annonces au niveau de Nemaska, d’autres, j’espère, s’en viennent. J’ai une équipe à temps plein sur ce dossier-là.»

Les Québécois sont préoccupés de l’avenir de nos fleurons du Québec inc. Dans le cas de l’achat d’Air Transat par Air Canada, le PDG de la Caisse de dépôt a dit qu’il fallait penser à un plan B pour sauver Transat. L’homme d’aff aires Pierre Karl Péladeau est intéressé à acquérir le transporteur. Il l’a dit clairement. Êtes-vous prêt à l’appuyer et à faire d’Air Transat un transporteur national au Québec ?

«La viabilité d’Air Transat est au cœur de nos préoccupations. Air Canada, on va voir ce qui va se passer. [Charles Emond, le PDG de la Caisse], on se parle, le gouvernement aussi, il faut qu’il y ait un plan B. Je pense que le management et le conseil d’administration se penchent sur ça. Et dans le plan B, s’il y a une solution québécoise, peu importe laquelle, le gouvernement du Québec va être au rendez-vous.»

Si jamais Bombardier décidait de vendre la division des jets d’affaires, qu’est-ce que vous feriez ?

«C’est un secteur où on ne peut pas laisser partir des fleurons. On est quand même, aujourd’hui, dans une situation où il y a beaucoup de joueurs ici, comme Airbus, Bombardier, Pratt & Whitney, CAE, Héroux-Devtek aussi qui est rendu un gros joueur, il faut maintenir cet écosystème-là. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas laisser partir Bombardier, parce que Bombardier avions d’affaires, ce sont des champions du monde.»