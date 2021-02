J’en ai assez de ma mère!

Je suis une enseignante, retraitée depuis cinq ans. Fille unique d’une femme qui a perdu son mari vers la fin de la cinquantaine et qui a mis une croix sur les hommes par la suite, j’ai toujours senti une responsabilité envers elle. Ça n’a jamais été une femme facile à vivre, et du temps où j’avais des conjoints dans ma vie, je la fréquentais seule, la majorité du temps. Ainsi ça évitait beaucoup de flammèches inutiles. Jeune, j’avais appris de la bouche même de mon père que moins on la confrontait, mieux on se portait.

Quand j’ai pris ma retraite, elle m’a vite proposé de venir habiter avec elle dans sa grande maison en région. Connaissant bien son caractère, j’avoue avoir hésité un peu avant d’accepter, surtout que j’avais toujours tenu à ma liberté.

Mais en même temps, cette offre avait l’avantage de m’assurer un bel espace de vie dans un milieu où j’avais encore quelques connaissances et de la famille que je fréquentais, en plus de réduire mes dépenses au strict minimum. Elle ne me demandait ni loyer ni pension, si ce n’est de payer le panier de courses une fois de temps en temps. J’ai donc plongé, séduite par les avantages apparents du deal qu’elle m’offrait.

Ce dont je n’avais pas saisi l’ampleur par contre, ce sont les droits qu’elle chercherait à s’accorder pour compenser sa générosité à mon égard. Dès le début, elle a voulu m’imposer sa loi sur tout ce qui devait se faire dans la maison et le jardin. Comme à cette époque j’avais encore la possibilité d’aller me promener à Montréal ou ailleurs et de faire des voyages à l’étranger pour me changer les idées, je ne me rendais pas trop compte à quel point son comportement et les contraintes qu’elle m’imposait me tapaient sur les nerfs.

Mais la dernière année fut une période fort révélatrice à cet égard, puisque ça m’a littéralement sapé le moral. Malgré son grand âge, ma mère, qui bénéficie encore d’une énergie folle, a tout fait pour me rendre l’existence quasi invivable par bouts. Non seulement elle me suivait à la trace dans la maison et m’appelait au moins 10 fois au téléphone pendant que je faisais les courses, mais elle m’a suivie au jardin tout l’été pour surveiller mes plantations et l’entretien que j’en faisais.

L’avoir ainsi sur les talons 24 h/24 m’a stressée au point d’avoir consulté mon médecin de famille, qui m’a prescrit un antidépresseur pour me calmer. Plus je voyais le temps de réclusion s’étirer, plus je déprimais.

J’ai parlé de mon état à une cousine qui m’a conseillée de me louer quelque chose pour m’évader de temps en temps. Mais comme je ne sais pas comment elle va réagir à cette idée, je n’ose pas lui en parler. Aidez-moi !

Fille unique qui étouffe

Quand on étouffe, on sort dehors pour prendre de l’air. Et si l’étouffement perdure encore, on change de milieu de vie. Mais je me demande si vous en aurez la force? Vous avez repoussé si cavalièrement l’excellente suggestion de votre cousine, que la question me vient en tête spontanément.

Quand on se rend à la limite d’avoir à prendre des antidépresseurs pour parvenir à supporter quelqu’un, est-ce que ce n’est pas le signal que sa présence nous est toxique et qu’on doit s’en éloigner pour sa propre survie ?

Se pourrait-il que la peur de votre mère soit telle que vous êtes prête à accepter toutes ses lubies sans vous rebiffer, en vous inclinant en plus pour y répondre ? Elle frappe la joue gauche et vous lui présentez la droite peut-être ?

Se pourrait-il que la crainte de ne pas être son héritière soit votre motivation pour vous incliner ? Si tel est le cas, au train où vont les choses dans la détérioration de votre état et le maintien du sien au beau fixe, avez-vous pensé qu’il se pourrait qu’elle vous survive ?