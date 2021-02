Les Cataractes étourdissent le Drakkar

BAIE-COMEAU | Les Cataractes de Shawinigan ont vite stoppé la courte série victorieuse du Drakkar de Baie-Comeau, samedi soir, grâce à un triomphe écrasant de 9-2 sur la glace du centre Georges-Vézina de Chicoutimi.

• À lire aussi: Les Sags dominants devant les Remparts

• À lire aussi: Tyson Hinds donne la victoire à l’Océanic en prolongation face aux Voltigeurs

En quête d’un deuxième gain consécutif, les Vikings du navire nord-côtier n’ont pas connu une sortie facile dans ce 5e environnement protégé de la saison et leurs rivaux en ont profité au maximum pour imposer leur loi.

Les patineurs de la Mauricie n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs en prenant les devants 1-0 après seulement 61 secondes d’écoulées à la rencontre. Les Cataractes ont doublé leur priorité au milieu de l’engagement initial.

Bénéficiant d’un jeu de puissance au début de la deuxième période, les vainqueurs ont porté la marque à 3-0, après 14 secondes jouées, avec le premier but de la soirée de leur capitaine Mavrik Bourque.

Ce filet a rapidement scellé l’issue de la partie. C’en était déjà fait pour les membres de l’équipage, qui n’ont jamais été en mesure de suivre le rythme dans ce 19e revers de la campagne.

«Le match a mal débuté et des mauvaises couvertures en défensive ont coûté cher sur leurs premiers buts. C’est devenu plus compliqué par la suite en attaque comme en défense», a avoué l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Difficile de trouver des éléments positifs dans ce cuisant revers. «La chaîne a déraillé au complet. On va les retrouver demain soir. On va pouvoir évaluer le caractère de nos joueurs et voir comment ils vont réagir», a imagé le patron derrière le banc.

Marqueurs

Outre Mavrik Bourque, William Veillette a inscrit un doublé dans la victoire. Lorenzo Canonica, Anthony Bédard, Maximilien Ledoux, Olivier Nadeau et Anthony DiCesare ont aussi contribué à ce festival offensif.

Première étoile de la rencontre, le Russe Vasily Ponomarev s’est fait complice d'un but à quatre reprises. Impliqué dans son tout premier match de la saison, le Letton Raivis Ansons a inscrit le premier but des siens. Félix Gagnon a été l’autre marqueur du Drakkar.