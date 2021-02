Les grands honneurs...

Photo courtoisie

Le 29e Gala Jeune Personnalité d’Affaires (JPA) Banque Nationale, présenté jeudi dernier dans une formule 100 % virtuelle par la Jeune Chambre de Commerce de Québec (JCCQ) et sous la présidence d’honneur de Mélissa Gilbert, VP exécutive et leader, Affaires financières chez Beneva née du regroupement de La Capitale et SSQ Assurance, a couronné Dave Welsh (photo), JPA dans la catégorie Culturel, artistique et divertissement, à titre de Jeune Personnalité d’Affaires 2020 (JPA). Entrepreneur depuis plus de 10 ans, Dave Welsh travaille avec passion et conviction au développement de son entreprise Défi-Évasion. Le jury a également décerné le prix Coup de cœur Banque Nationale à Sylvie Bougie (photo), JPA dans la catégorie Services professionnels. Fondatrice et présidente de son cabinet en droit des affaires, Vigi services juridiques Inc., Sylvie Bougie est une femme d’affaires fonceuse, déterminée et grandement impliquée dans la communauté entrepreneuriale de la Capitale-Nationale. De plus, la JCCQ a profité de l’occasion pour souligner l’implication remarquable pendant les dix dernières années de Luc-Richard Poirier en lui remettant le titre de Gouverneur honoraire.

Un ancien des Commandeurs

Photo courtoisie

Jacques Dumont (photo), celui qui a été préposé à l’équipement durant les saisons 1998-1999 à 2004-2005 avec les Commandeurs de Lévis (maintenant les Chevaliers) de la Ligue de Hockey Midget 3 A, est décédé le 22 février à l’aube de ses 63 ans. Jacques a notamment été le préposé en fonction lors de la conquête de la Coupe Jimmy Ferrari lors de la saison 2004-2005 des Commandeurs. Il était apprécié des joueurs et du personnel d’entraîneurs du club de hockey lévisien. Mes condoléances à la famille et aux proches.

Plateau atteint

Photo courtoisie

Le Club Rotary Saguenay a effectué la vente de 250 plateaux de fromages et vin pour sa campagne de financement afin d’aider les organismes régionaux. Line Duclos représentante chez l’Imprimeur et Dany Gagné de Pneus Mécanique DG ont planifié toutes les opérations de l’événement. Sur la photo, Olivier Lacroix, CPA de chez Mallette et président du Club Rotary Saguenay et Line Duclos, présidente de la campagne 2021.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 27 février 2011. La Tournée d’adieu de Guy Lafleur s’arrête et se termine au Colisée Pepsi de Québec devant 11 000 spectateurs. Les trois frères Stastny et Joe Sakic de l’Avalanche du Colorado (photo) participent au match.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul-Christian Nolin (photo), directeur des affaires régionales pour le Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes... Josh Groban, chanteur américain, 40 ans... Chelsea Clinton, fille de Bill Clinton, 41 ans... Michel Forget, comédien et acteur (Lance et compte), 79 ans... Pierre Duchesne, 28e Lieutenant-gouverneur du Québec (2007 à 2015), 81 ans... Ralph Nader, ex-leader du mouvement pour la protection des consommateurs et candidat à la présidence des USA, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 février 2019 : Doug Sandom (photo), 89 ans, le batteur original du groupe The Who... 2017 : Pierre Pascau, 78 ans, journaliste et animateur de radio québécois (CKAC et CKVL)... 2016 : Claude Parent, 93 ans, architecte français... 2015 : Leonard Nimoy, 83 ans, acteur américain (Spock dans Star Trek)... 2014 : Gilles Trudel, ex-conseiller municipal Ville de Québec sous Jean-Paul L’Allier... 2012 : Chantal Jolis, 63 ans, animatrice de radio et journaliste... 2011 : Duke Snider, 84 ans, ancien voltigeur des Dodgers, des Mets et des Giants... 2010 : Madeleine Ferron, 87 ans, femme de lettres et auteure... 2009 : Jean-Marie Poitras, 90 ans, homme d’affaires et ancien sénateur... 1986 : Jacques Plante, 57 ans, l’instigateur du masque de gardien de but.