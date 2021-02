Les Sags dominants devant les Remparts

Les Saguenéens affrontaient les Remparts de Québec, samedi après-midi, dans un premier match de la bulle de Chicoutimi. Pierrick Dubé s’est illustré, contre son ancienne équipe, dans la victoire des Sags par la marque de 6-0.

Les Remparts, qui avaient une séquence de cinq victoires consécutives, n’ont pu venir à bout des Bleuets. «Ils étaient sur une très bonne lancée, mais je pense qu’on a bien joué et qu’on les a très bien contrés», a lancé l’attaquant des Sags, Pierrick Dubé.

Les Saguenéens ont ouvert la marque, en fin de premier vingt, grâce au filet de Michael Pellerin qui a été assisté de Dubé et Kniazev. Pierrick Dubé, disputait un premier match contre son ancienne équipe. L’attaquant de 19 ans s’est illustré contre ses anciens coéquipiers. Dubé a aussi marqué en deuxième période. Mercer a offert une superbe passe du revers à son coéquipier pour lui permettre de marquer.

Alexis Shank a dû réaliser quelques arrêts importants, en début de période médiane, alors que les Remparts ont appliqué plus de pression offensive qu’en premier tiers. «Shank a fait des bons arrêts. Si on regarde le début de deuxième période, ils auraient facilement pu créer l’égalité de l’autre côté», a souligné l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean. Alexis Shank a réalisé un jeu blanc dans l’affrontement.

Patrick Roy croit que ses joueurs ont eu quelques bonnes chances de marquer, mais qu’ils n’ont pu capituler en ne générant pas assez d’offensive. «Chicoutimi a joué un match serré, alors on n’a pas eu beaucoup d’opportunités.»

Problèmes techniques et formation saguenéenne incisive

Les joueurs ont dû retourner aux vestiaires alors que des problèmes d’éclairage ont arrêté les deux équipes lors de la période médiane. Après une dizaine de minutes, le Centre Georges-Vézina était fin prêt à accueillir le reste de la partie.

Les Saguenéens ont, en troisième période, compté 4 buts sur leurs 5 tirs pour s’en tirer avec la victoire. Louis Crevier a marqué deux filets mérités après un match sans failles défensives, Dawson Mercer a profité d’un avantage numérique et Samuel Houde a également déjoué Sigouin. Patrick Roy a décidé d’envoyer William Rousseau en renfort de Sigouin comme le vétéran gardera les buts lors du match de dimanche.

Patrick Roy croit que son équipe devra avoir de meilleures couvertures offensives et défensives lors du match de dimanche. Yanick Jean soutient qu’il sera important de garder la même implication. «Il faut s’assurer de garder la même énergie et la même combativité lorsque le match va commencer demain pour pas que le match de ce soir soit à la poubelle», a mentionné Jean.

Les Olympiques dominent le Phœnix

À Gatineau, les Olympiques ont renoué avec la victoire après une série de trois défaites en disposant du Phœnix de Sherbrooke par la marque de 5 à 0.

Le gardien Rémi Poirier a repoussé les 20 tirs du Phœnix pour empocher son deuxième jeu blanc de la saison.

Sur le plan offensif, Antonin Verreault a pris les choses en main en récoltant un but et deux mentions d’aide. Il s’est d’ailleurs fait complice sur le but victorieux, inscrit par Andrew Coxhead au premier vingt.

Zachary Dean, Metis Roelens et Gabriel Jackson ont été les autres marqueurs pour l’équipe locale.

Le Phœnix ne compte que trois victoires en 18 matchs cette saison.

– Avec l'Agence QMI