L’obsession de Willie Nelson pour Frank Sinatra se poursuit

Pour celles et ceux qui suivent cette chronique attentivement, vous avez sûrement constaté que j’ai une relation plutôt trouble avec l’œuvre du cowboy (potentiellement) immortel et ce énième album n’aide en rien. Alors que j’avais répudié My Way (2018), un premier LP de reprises de Sinatra où Nelson semblait sur le pilote automatique, That’s Life, lui, me séduit.

Willie Nelson

Photo courtoisie

★★★★

That’s Life

Est-ce que je deviens plus clément avec l’âge ? Est-ce un effet pernicieux de la pandémie ? Est-ce que le retour du printemps titille ma fibre country jazzé ? Est-ce que le fait que le principal intéressé insère quelques hits de Ol’ Blue Eyes dans sa sélection musicale plutôt que de miser sur son répertoire plus méconnu comme il l’a fait il y a trois ans enjolive l’enchaînement de l’œuvre ? Tant de questions.

PLAISIR RENOUVELÉ

Première surprise, Nelson – malgré ses 87 ans et son penchant pour la fumée – demeure incroyablement en voix. En grande forme, le cowboy s’amuse ferme sur ce dada qu’est de reprendre le matériel de Sinatra à la sauce jazzée et, cette fois-ci, le plaisir est contagieux. Il faut dire que le principal intéressé s’y fait plus inclusif en glissant des classiques attendus des mélomanes dans ses réinterprétations dont I’ve Got You Under My Skin (livrée sous influence bossa-nova même), You Make Me Feel So Young (qui fait sourire) et la pièce-titre, bien sûr, qui hérite ici d’un énième souffle honky tonk.

À défaut de pouvoir revoir les ami(e)s – patience ! Ça s’en vient ! –, That’s Life est un substitut quand même appréciable pour de la compagnie sympathique lors d’un 5 à 7 improvisé.

Laurence Nerbonne

Photo courtoisie

★★★

OMG

L’artiste poursuit sa transition rap sur ce nouvel album qui divisera les mélomanes (le propre des grandes œuvres, me direz-vous). D’un côté, Laurence Nerbonne livre la marchandise : des collaborations triées sur le volet (Alex McMahon, Tizzo, etc.), des textes accrocheurs, très « girlboss », des rythmiques originales (Kawasaki en témoigne tout particulièrement) et l’interprétation qu’on lui connaît. De l’autre, OMG demeure cruellement sage considérant les mouvances actuelles dans le genre de prédilection et, surtout, l’expérience de la principale intéressée au sein de l’industrie.

Myëlle

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Enchantée

Auteure-compositrice-interprète reconnue pour son projet solo ainsi que ses collaborations de choix avec des groupes comme Galaxie, notamment, Myëlle étonne sur ce LP. Déjà que la dame a l’habitude de mettre la barre haut, celle-ci se surpasse sur Enchantée, une œuvre plutôt pop baignant également dans le folk et l’électro. Sur fond de musiques majestueuses, la chanteuse y aborde le désir, mais aussi le deuil, sa mère et même le désert de l’Arizona. On ne s’ennuie pas, bref.

Louane

Photo courtoisie

★★★

Joie de vivre

Près de quatre mois après la parution de son troisième disque, la sensation française Louane propose une version revampée de Joie de vivre enjolivée d’une nouvelle pièce : la ballade électro (oui, oui) Derrière le brouillard, un duo avec Grand Corps Malade... où les interventions de ce dernier brisent tout momentum, d’ailleurs. Outre ce camouflet, Joie de vivre demeure toujours pertinent et plaira autant aux fans de Cœur de pirate qu’à celles et ceux qui préfèrent Lara Fabian. À (re)découvrir.

Coup de coeur

BARRY PAQUIN ROBERGE

Photo courtoisie

★★★1⁄2

Exordium to Extasy

Étrangement, les références qui viennent à l’écoute du second opus du collectif glam rock local ne sont pas des incontournables du disco et du funk – genres musicaux mis de l’avant sur Exordium to Extasy – mais bien Zappa et Prince, des trublions repoussant encore et toujours les limites de leurs styles de prédilection. Si BPR peut avoir l’air d’une blague, le talent que le projet rassemble démontre bien que le sextuor s’amuse ferme et – bien sûr – que sa démarche, elle, demeure sérieuse et – surtout – diablement efficace. Parfait pour accompagner le retour du printemps.