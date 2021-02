Luc Robitaille: Investissements ratés au Québec et aux États-Unis

Le président et ex-joueur étoile des Kings de Los Angeles, Luc Robitaille, aurait perdu un quart de million de dollars dans un investissement dans les années 2000 dans une entreprise de Québec, Corporation Réseau Nemex, selon ce que nous a indiqué l’ex-patron de l’entreprise, Karl Talbot.

Robitaille a même déjà été membre du conseil d’administration de cette firme. Nemex commercialisait de l’équipement d’entraînement physique au moyen d’infopublicités à la télé.

C’est la chanteuse Paula Abdul qui apparaissait dans des publicités.

Hockey et pétrole

Ce n’est pas le seul investissement raté de Luc Robitaille. Des médias californiens avaient rapporté en 2011 qu’une maison de Santa Monica du membre du Temple de la Renommée du hockey avait été saisie à la suite de problèmes financiers et judiciaires d’un ancien partenaire d’affaires, William « Boots » Del Biaggio III.

Robitaille et ce dernier avaient fait l’acquisition dans les années 2000 d’une équipe de hockey d’Omaha et d’une compagnie de pétrole, et planifiaient aussi d’investir ensemble en immobilier, selon le Los Angeles Times.

Del Biaggio, un ancien gourou de la Silicon Valley, a plaidé coupable en 2009 à un chef d’accusation d’avoir forgé des documents pour obtenir 110 millions $ US en prêts.

Selon le L.A. Times, Robitaille serait devenu responsable d’une marge de crédit de 2 millions $ US contractée par les deux ex-partenaires.

Del Biaggio aurait utilisé cette marge à mauvais escient, selon les allégations de Robitaille dans une poursuite.