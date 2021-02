Morts après avoir pris du Viagra

Environ un Québécois meurt chaque année après avoir consommé du Viagra ou du Cialis, selon le Bureau du coroner. Un chiffre fort probablement sous-estimé.

En 2019, un homme de 60 ans de la région de la Montérégie est décédé après avoir consommé de la cocaïne et s’être injecté un médicament contre la dysfonction érectile. Même s’il était prescrit par son médecin, il a augmenté la dose qu’il s’est injectée avant de succomber d’un infarctus du myocarde.

Au cours des derniers jours, notre Bureau d’enquête dévoilait que les Québécois n’ont jamais autant utilisé ces médicaments contre la dysfonction érectile. En plus des ventes de Viagra et de Cialis qui ont atteint des sommets durant la pandémie, des jeunes consomment des produits contrefaits. Ce qui met la vie de certains consommateurs en danger, surtout lorsque ces produits sont combinés à d’autres drogues.

Le Bureau du coroner confirme que le tadalafil (Cialis) et le sildénafil (Viagra) ont été détectés dans certains dossiers de coroners ( voir encadré).

PAS DE TESTS

Or, même si Santé Canada indique que la consommation de certaines drogues avec des médicaments pour la dysfonction érectile peut être mortelle, le coroner ne fait pas de dépistage systématique dans les analyses sanguines. L’expert ne saura donc jamais s’il y a des traces de ces médicaments dans le corps d’une victime, car les analyses toxicologiques ne traitent pas ces substances.

Les coroners ont seulement accès aux dossiers pharmaceutiques et médicaux des défunts afin de faire les vérifications.

« Si une de ces substances est prescrite, le coroner devrait pouvoir l’identifier lors de l’investigation », dit le porte-parole Jake Lamotta Granato.

Toutefois, le mystère demeurera si un jeune décédé a mélangé du Viagra contrefait avec d’autres drogues, comme la MDMA (ecstasy).

« Il faut savoir que la prise de MDMA seule est risquée et peut même dans certains cas entraîner le décès », précise-t-on au Bureau du coroner.

Il admet pourtant connaître les risques liés aux interactions des produits contre la dysfonction érectile et des drogues. Alors, pourquoi ne pas faire de vérification ?

« Une des fonctions du coroner est de déterminer les causes probables du décès au moyen d’une investigation. C’est au cours de l’investigation que le coroner pourra évaluer la pertinence de chercher une substance spécifique, comme le sildénafil », conclut le Bureau du coroner.

Dangereux

Sur le marché noir, les utilisateurs se trouvent d’ailleurs à prendre des substances sans connaître la quantité et la qualité, ce qui augmente les risques.

« Le simple fait de prendre ces médicaments-là, ça amène des risques d’hypotension, des chutes de pression, des étourdissements et des situations vraiment graves, précise la pharmacienne Diane Lamarre. Il y a des gens qui ont des prédispositions cardiaques qui les mettent très à risque par rapport à leur utilisation. Les utiliser avec des drogues qui stimulent, c’est dangereux. »

DES DÉCÈS AU QUÉBEC

Homme, 60 ans

En janvier 2019, un homme de la municipalité d’Ormstown qui avait des antécédents médicaux est décédé d’un syndrome coronarien aigu, à la suite de la consommation de substance stimulante. Les analyses toxicologiques ont détecté de la cocaïne, du cannabis et un anticoagulant. Rien d’autre. Or, la conjointe de la victime a toutefois indiqué au coroner que son conjoint s’était injecté à 2h30 le matin un produit visant à pallier une dysfonction érectile. Trente minutes après l’injection, l’homme a perdu conscience. Selon le coroner, il semble que la victime ait augmenté la dose prescrite. Ce médicament contre la dysfonction érectile a pour effet d’accroitre la circulation sanguine et stimuler le cœur. La cocaïne aussi. Les deux substances ont peut-être eu comme effet de déclencher un problème cardiaque.

Homme 57 ans

En 2006, un citoyen de Laval a été retrouvé sans vie couché au sol devant son ordinateur qui était branché sur un site Internet de pornographie de type sadomasochiste. Près de l’ordinateur, il y avait du lubrifiant et divers objets à caractères sexuels. Du Cialis, du Viagra ainsi que beaucoup d’alcool étaient aussi présents dans l’appartement de la victime. L’autopsie n’a pas permis de mettre en évidence la cause du décès. À l’époque, le laboratoire n’avait pas de méthode pour valider les analyses du tadalafil (Cialis) et sildénafil (Viagra). Le coroner note que le Viagra est utilisé par certaines personnes de façon abusive et qu’il peut provoquer de l’arythmie, voire un arrêt cardiaque.

Homme 38

À Ste-Agathe des Monts en 2008, un trentenaire est mort à la suite d’un malaise cardiaque alors qu’il effectuait des réparations sur son véhicule. L’analyse toxicologique a démontré que l’homme n’avait pas consommé de drogue. Cependant, son dossier médical révélait que malgré son jeune âge, il avait une dysfonction érectile depuis quelques années et que son médecin lui avait prescrit un médicament pour contrer les effets. Le coroner a conclu que le décès était naturel, mais que sa dysfonction érectile précoce était sans doute un signe avant d’une maladie cardiaque inconnue. Ainsi, le coroner a fait plusieurs recommandations au ministère de la Santé du Québec ainsi qu’au Collègue des médecins. La dysfonction érectile serait un facteur de risque d’une maladie cardio-vasculaire et la population devrait être informée et sensibilisée.

Le dosage sous la loupe

Les comprimés contrefaits de Viagra acheté dans la rue et sur Internet ne respectent pas les dosages qu’on retrouve normalement dans les médicaments prescrits par les médecins.

À la demande de notre Bureau d’enquête, le laboratoire ILS Pharmaceutique à Laval a analysé le Viagra et Cialis contrefaits acheté sur le marché noir. Le dosage standard de sildénafil, la matière première servant à faible Viagra, n’est pas toujours respecté.

Par exemple, ils ont retrouvé environ 30 mg de sildénafil dans les comprimés fabriqués dans un laboratoire clandestin de Québec. Les pilules sont fabriquées à partir de poudre achetée sur le dark web. La quantité retrouvée par le laboratoire avait 5 milligrammes de plus que la pilule de base de la pharmaceutique Pfzer.

Danger

En ne connaissant pas le dosage des médicaments achetés au noir, les clients se mettent à risque. La Dre Marie-Ève Morin de la clinique La Licorne à Montréal, rappelle qu’une surdose peu mener à des priapismes (longues et douloureuse érection) et des malaises cardiaques.

« Ce sont des médicaments très puissants. Il faut faire attention au dosage. Quand s’est acheté sur la rue, on n’est pas certain que ce soit la dose équivalente à ce qui se vend en pharmacie », indique-t-elle.

La pharmacienne Diane Lamarre mentionne que les produits viennent habituellement de l’Inde et de la Chine.

« C’est danger. C’est risqué, parce que dans ces produits-là, on ne connait pas la concentration de médicament », affirme la pharmacienne Diane Lamarre.

La pharmaceutique Pfizer met d’ailleurs en garde ceux qui seraient tentés de se procurer les comprimés contrefaits.

« Ces médicaments représentent un risque grave pour la santé. Les faux comprimés de Viagra peuvent avoir été fabriqués dans des conditions insalubres avec des ingrédients inconnus, douteux ou même contaminés », Kerri Elkas, première chef aux Affaires de l’entreprise Pfizer.

Peu de métaux lourds

Le Dr Zouhair Qafas qui gère le laboratoire ILS Pharma a tout de même indiqué que la matière première retrouvée dans les comprimés achetés sur le Web et dans la rue était de bonne qualité.

« Il n'y a pas de métaux lourds, il n’y a pas de solvants résiduels. Le dosage... est-ce qu'il est conforme? je ne peux pas dire », a ajouté Saada Alili, le responsable de projet au laboratoire.

Ce dernier estime que ces producteurs ont mis sur pied une solide industrie afin de pouvoir mettre la main sur du vrai sildénafil (Viagra) et tadalafil (Cialis).

« Ce n’est pas monsieur ou madame tout le monde qui peut acheter de la matière première. Ce n’est pas vrai. Il y a un réseau quelque part », a affirmé Saada Alili.

Résultats d’analyses

Viagra

Dosages normaux en pharmacie

25 mg, 50 mg et 100 mg de sildénafil

Viagra acheté sur le Web

Doses commandées : Comprimés de 25 mg de sildénafil

Doses reçues : comprimés de 50 mg de sildénafil

Doses analysées en laboratoire : 45 mg de sildénafil

Faux viagra acheté dans la rue

30 comprimés reçues (dosage inconnu)

Aucune indication du % de sildénafil

Doses analysées en laboratoire : 30 mg en moyenne de sildénafil

Cialis

Dosages normaux en pharmacie

2,5 mg, 5 mg, 10 mg et 20 mg de tadalafil

Cialis acheté sur le Web

Doses reçues : Des comprimés contenant 10 mg de tadalafil

Doses analysées en laboratoire : 9 mg de tadalafil

Faux Cialis acheté dans la rue

30 comprimés reçues (dosage inconnu)

Aucune indication du % de sildénafil

Dose en laboratoire : 8 mg en moyenne de tadalafil

*Tous les médicaments analysés étaient conformes pour les taux de métaux lourds et de solvants

L’Ordre des pharmaciens veut informatiser les prescriptions

L’ordre des pharmaciens espère que l’informatisation du réseau de la santé aidera à contrer les prescriptions Viagra et de Cialis qui sont détournées vers le marché noir.

« Si on avait un système électronique de prescription obligatoire, un peu comme dans l’État de New York, on éliminerait la proportion des gens qui jouent aux acteurs et aux actrices avec des prescriptions en papier », a affirmé Bertrand Bolduc, le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec.

L’outil devrait arriver éventuellement, a assuré M. Bolduc, indiquant qu’il y a des discussions la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). « Depuis le début de la pandémie, ça l’a accéléré les choses. »

Prévention

Pour contrer le marché noir, Bertrand Bolduc soutient qu’il faut agir de manière préventive. Il doute que la vente libre de Viagra en pharmacie soit la solution.

« Ce n’est pas un produit de consommation. C’est un médicament. Ce sont des produits pour des gens qui ont des problèmes de santé au niveau de la dysfonction érectile », relate le pharmacien. « En plus, lorsque tu combines ça avec n’importe quoi, n’importe quand, ça peut avoir des répercussions extrêmement graves. Malheureusement, les gens consomment ça comme si c’était inoffensif, mais ce ne l’est pas. C’est pour ça que c’est un médicament de prescription », signale M. Bolduc