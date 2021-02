Rays: Wander Franco prêt à jouer dans les grandes ligues

Le bruit des bâtons qui frappent la balle a déjà commencé à résonner en Floride et en Arizona, en même temps que le début des camps d’entraînement des différents clubs du baseball majeur, mais la symphonie se poursuivra maintenant avec l’ouverture du calendrier préparatoire dimanche.

Parmi tous les clubs en action, les Rays de Tampa Bay, finalistes de la dernière Série mondiale, attirent l’attention alors qu’ils comptent sur l’espoir dominicain Wander Franco. Le joueur prometteur, éui fêtera son 20e anniversaire de naissance lundi, pourrait se mettre en évidence dès le premier match préparatoire de son équipe contre les Braves d’Atlanta, dimanche après-midi, à Port Charlotte, en Floride.

«Bien sûr que je me sens prêt à jouer dans les grandes ligues, a déjà fait savoir Franco, cité sur le site web du baseball majeur. Je suis prêt à atteindre l’objectif que j’ai depuis que je suis un jeune enfant, soit de jouer dans le baseball majeur.»

Franco présentait de légers maux d’épaule après avoir disputé la saison hivernale avec les Liones d’Escogido, dans son pays natal, mais le joueur d’arrêt-court n’est pas inquiet. S’il espère évidemment entamer la saison avec les Rays, Franco assure qu’il respectera la décision de l’organisation.

«C’est hors de mon contrôle, s’ils m’envoient au niveau AA ou peu importe, mon boulot, c’est de travailler, a noté Franco par le biais d’un interprète. Je vais simplement continuer de travailler en fonction des occasions que je vais obtenir.»

Reste à voir si Franco aura la chance de jouer face aux Braves, alors que Kyle Wright doit être au monticule pour entamer le match pour Atlanta.

«Vlad Junior» à surveiller

Parmi les autres matchs du jour, les Blue Jays de Toronto seront à Tampa pour y affronter les Yankees de New York, au George M. Steinbrenner Field. Concernant les Jays, nombreux sont les amateurs qui ont hâte de voir Vladimir Guerrero fils à l’œuvre, lui qui a perdu une quarantaine de livres pendant l’hiver. Il a déjà été annoncé que Guerrero fils occupera le cinquième rang des frappeurs pour ce premier duel face aux Yankees. Il devrait être utilisé au premier coussin en défensive. Chez les nouveaux venus, Marcus Semien sera aussi de la formation partante, contrairement au voltigeur George Springer.

À West Palm Beach, les regards sont tournés vers les Astros et le Québécois Abraham Toro. Ce dernier tentera de bien faire pour conserver sa place dans la formation du gérant Dusty Baker. Les Marlins de Miami doivent affronter les Astros dimanche. Ayant souffert d’une élongation musculaire à la cuisse droite pour entamer le camp, le joueur de troisième but des Astros Alex Bregman pourrait passer son tour lors de cette première partie préparatoire. S’il est à l’écart, Toro risque de voir davantage d’action.