Retour «peu probable» pour Josh Anderson

Laissé de côté jeudi à Winnipeg, le jeune attaquant Jake Evans devrait être de retour dans la formation des Canadien sde Montréal pour la rencontre de samedi soir face aux Jets.

Son retour est étroitement lié au fait que Josh Anderson risque pour sa part de rater le match en raison d’une blessure qui l’avait contraint à manquer une bonne partie de la récente partie.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 22h00.

«Les chances sont minces qu’il soit dans la formation ce soir, a indiqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, à propos d’Anderson, lors de son point de presse de samedi. C’est peu probable.»

Evans tentera de faire bonne impression afin que le nouvel entraîneur continue de lui faire confiance.

«Je pense que les deux sont excellents, a répondu Evans, interrogé sur les differences notables entre Claude Julien et son successeur. Claude m’a donné beaucoup d’opportunités et c’était fantastique de l’avoir. Dominique est un gars qui communique beaucoup et je crois qu’il a déjà parlé à tout le monde à plusieurs reprises.»

Allen devant le filet

Les deux mêmes équipes se sont affrontées il y a deux jours, à l'avantage des Jets, 6-3, lors du baptême de feu de Ducharme.

Cette fois, ce sera Jake Allen et non pas Carey Price qui sera devant le filet du Tricolore.

Discipline

Peu importe le gardien utilisé, le défenseur du Canadien Ben Chiarot a insisté sur la nécessité de faire preuve de discipline.

«Il faut être prudent avec notre bâton, a estimé Chiarot, reconnaissant que les pénalités ont été trop nombreuses lors des derniers matchs. Il faut réduire le stress sur notre gardien et sur notre unité en infériorité numérique.»

- Le Bleu-Blanc-Rouge a été défait à six de ses sept dernières confrontations et pointe au quatrième échelon du classement de la section Nord, avec 22 points en 19 matchs. Les Jets, eux, sont troisièmes grâce à trois points de plus que le CH au classement.

CITATIONS DES POINTS DE PRESSE SUIVANT L'ENTRAÎNEMENT MATINAL:

Ben Chiarot:

Ducharme est une «nouvelle voix (...) nouveau style, nouveau système.»

«Il y a eu beaucoup d'instructions sur la façon dont il (Ducharme) veut nous voir défendre et on a travaillé là-dessus ces derniers jours.»

«Je ne peux pas vous dire les différences, peut-être que d'autres équipes écoutent. Il faudra que vous nous regardiez jouer pour constater les changements!»

Jake Evans:

«Tu veux jouer tous les soirs, mais je comprenais complètement. On m'a dit que c'était un nouveau départ (...) On m'a demandé d'être un bon coéquipier, j'ai compris ça et j'ai travaillé plus fort pour revenir dans la formation.»

«Les deux sont très bien. Claude m'a donné beaucoup d'opportunités, parfois il faut simplement un novueau visage. "Dom" communique beaucoup, il a déjà parlé à beaucoup de joueurs.»

«Mon approche à tous les soirs est de jouer comme si c'était mon dernier match (...) pour être honnête, beaucoup de joueurs peuvent jouer au centre.»

Dominique Ducharme:

Au sujet de Josh Anderson: «les chances sont minces pour lui de jouer ce soir. Il reçoit toujours des traitements, il est un cas douteux pour ce soir.»

«Normalement, Jake Evans va être dans l'alignement.»

«Armia a des qualités de classe mondiale. Il est costaud, ses habiletés sont très bonnes, c'est une question de constance. On a commencé à travailler ensemble, moi et lui. Il y a certaines choses dans son jeu, s'il peut être plus constants, qui feront de lui un bon joueur soir après soir.»

«J'essaie de parler aux 24 joueurs tous les joueurs. Des fois c'est juste de savoir comment il va et ça dure 5 secondes. Parfois c'est à propos du jeu (...) on met en place une façon de jouer ici.»

«Ce soir, je suis confiant de les voir franchir un pas sur quatre ou cinq choses sur lesquelles on a travaillé.»