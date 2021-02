Ski cross : podium inattendu pour un athlète de Mont-Tremblant

(Sportcom) – Jared Schmidt a causé la surprise samedi, à la Coupe du monde de ski cross disputée en Géorgie, alors qu’il est monté sur le podium pour la première fois en se classant troisième.

Recrue cette saison dans le circuit, l’athlète de Mont-Tremblant a terminé derrière l’Allemand Florian Wilmsmann et le Suédois David Mobaerg en grande finale.

« C’est une journée assez folle ! Je me sentais bien et en confiance. Je ne suis pas complètement surpris, car je savais que j’avais ce qu’il fallait pour y arriver, sauf que c’est vraiment excitant de monter sur un premier podium », a reconnu Schmidt en entrevue à Sportcom.

Capture d'écran Canada Alpin

« Au début de la journée, mon but était juste de passer la première ronde. Une fois que ce fut fait, c’était un bel accomplissement. Et une fois dans le top-8, tout le reste était juste du bonus ! »

Chute de Leman

Schmidt était provisoirement quatrième de la finale lorsque son compatriote Brady Leman, alors deuxième, a été éjecté sur un saut dans le dernier droit du parcours. Cela a donc ouvert la voie à Schmidt vers le podium.

« Il (Leman) a eu un accrochage avec le Suédois et il est tombé sur le côté en se tordant un genou. Ç’aurait été bien que Brady et moi montions sur le podium, mais c’est le ski cross et ça fait partie du jeu. Les accidents sont inévitables et je suis content qu’il garde le moral et qu’il ne soit pas trop amoché. »

Dans les rondes précédentes, Schmidt avait fini premier des huitièmes de finales et deuxième aux deux tours suivants.

« Ç’a été vraiment serré et il a fallu la photo-finish pour déterminer qui étaient les deux qui passaient à la ronde suivante. C’était des batailles de haut en bas du parcours et des courses très serrées », a précisé celui dont le meilleur résultat en Coupe du monde avant ce podium était une 29e place.

Un moment partagé avec sa soeur

Pour agrémenter la journée, Hannah Schmidt, la sœur de Jared, a pour sa part fini au 13e rang à l’épreuve féminine. Bien entendu, elle était heureuse de célébrer la troisième place de son frère.

« Elle m’a fait un gros câlin et c’est vraiment plaisant qu’elle soit ici avec moi afin que nous puissions célébrer ensemble, a commenté Jared. Elle aussi en est à sa première saison en Coupe du monde et nous apprenons beaucoup. C’est bien d’être ici avec elle. »

Une compétition mixte par équipes sera présentée dimanche au même endroit et cinq équipes canadiennes seront inscrites.