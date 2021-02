Stérilisez vos matous, demande la SPA

Après avoir saisi près de 130 chats dans seulement deux logements différents au cours des dernières semaines, le directeur de la Société protectrice des animaux (SPA) des Cantons n’a que trois mots en bouche : stérilisez vos animaux.

• À lire aussi: Granby: 107 chats saisis dans un logement quatre et demi

« C’est tellement important. Un couple de chats donne 20 000 rejetons après 4 ans. C’est exponentiel. Imaginez ! s’exclame entre deux souffles Carl Girard au bout du fil. Il faut que les gens stérilisent. »

Le 16 février dernier, le directeur général et son équipe de la SPA des Cantons, située à Cowansville, ont eu la surprise de trouver 107 matous dans un appartement quatre et demi de Granby. L’équipe était bouche bée, elle qui s’attendait à une quarantaine de chats « seulement ».

« Ça dépasse l’entendement. On n’aurait pas pu le voir venir. À mesure qu’on les ramassait, on répétait “voyons donc” », souligne le directeur, pour qui il s’agissait de la plus grosse saisie jusqu’à présent.

Trois voyages

Malgré ses 32 cages, dont certaines qui pouvaient contenir plus d’un petit félin, l’organisme a dû procéder à trois voyages pour emmener les boules de poils à bon port. L’équipe multipliait les appels pour réussir à trouver des refuges où transférer le surplus de chats.

Car l’équipe se remettait encore d’une saisie d’une trentaine de félidés à Farnham la semaine précédente.

« En général, on se tient à 40-50 chats en même temps. Donc 130 d’un coup, ça énerve ! En plus, on avait déjà notre roulement habituel, donc il fallait trouver de la place assez rapidement », relate M. Girard.

Si la majorité était en bonne santé, plusieurs présentaient des maladies plus graves, nécessitant des soins d’urgence.

« Il faut s’assurer qu’ils sont en bonne santé, que leurs vaccins sont à jour et qu’ils sont stérilisés — surtout — avant de les mettre en adoption. Mes premiers en adoption le seront à partir de la semaine prochaine », croit-il, en avouant cependant avoir légèrement perdu le fil.

Ça n’arrête pas

Malgré la belle solidarité des autres refuges, qui ont pris des dizaines de chats sous leur aile, il faut que les citoyens se conscientisent à la stérilisation, martèle-t-il, car ça n’arrête pas.

« C’est une roue sans fin. On est constamment en rattrapage. Il y en a beaucoup qui laissent leur chat aller dehors, et ils se reproduisent à n’en plus finir. Si les animaux sont stérilisés, ça change complètement la donne. Ça nous faciliterait la tâche », dit-il.

Il demande l’aide du public pour parvenir à payer les frais de vétérinaire, et accélérer le processus permettant aux chats de se trouver rapidement une nouvelle famille.

« Ça va nous permettre de prendre de l’avance et de stériliser les chats dès que le vétérinaire a de la place, au lieu de dire “on n’a pas les moyens immédiatement” », conclut-il.