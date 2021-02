Un blanc et un rouge pour attaquer la semaine de relâche!

À cette période de l’année, j’ai l’habitude de vous conseiller des vins à mettre dans votre valise lorsque vous partez dans le Sud, sachant que l’offre dans les formules «tout inclus» est souvent loin d’être excitante. Mesures sanitaires obligent, on restera chez nous dans le confort de l’hiver. Raison de plus pour mettre du soleil dans notre verre. Voici un blanc du Sud de la France et un rouge de Nouvelle-Zélande qui devraient vous rendre heureux durant cette semaine de relâche.

Buvez moins. Buvez mieux.

Domaine de Piaugier, La Grange de Piaugier Série Limitée 2019, Côtes du Rhône, France

18,25 $ - Code SAQ 14070894 – 14,5 % - 3 g/L

Je vous ai parlé de l’excellente cuvée Inopia, le blanc issu du projet rhodanien de Mounir et Rotem Saouma que l’on connaît derrière la marque Lucien Le Moine. Eh bien, pour la moitié du prix, vous pouvez vous faire (presque) autant plaisir avec ce vin rhodanien offert en «série limitée». Dominé par le grenache blanc, il est complété par la roussanne et le viognier. Des tonalités précises et de bonne intensité de fleur d’oranger, de poire, de miel et de lavande. C’est rond et large en bouche, tout en restant frais et énergique. Finale puissante, qui chauffe un poil, mais longue et agréable. En mangeant, le vin devient encore plus intéressant et perd ce côté fougueux. Il en reste malheureusement peu dans le réseau SAQ.

★★★ $ 1⁄2

Waimea, Pinot Noir Nelson 2019, Nouvelle-Zélande

24,95 $ - Code SAQ 10826447 – 13,5 % - 2 g/L

Du bon pinot à moins de 25$, ça ne court pas les rues. Celui-ci se distingue par ses notes de fruits rouges, de fumée et de camphre. En bouche, le fruit paraît nourri, presque juteux tout en étant supporté par une acidité vive. Finale soutenue évoquant des notes de fumée. Certains aiment, d’autres moins. Ça reste un achat avisé et un excellent compagnon du poulet grillé. Tout comme le vin précédent, il est présent dans une trentaine de succursales.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.