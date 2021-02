Un riesling allemand bio, presque sec

Même s’il présente un léger sucre résiduel, ce vin paraît absolument sec. Savoureux, complexe, aérien. Une aubaine!

Dr. Bürklin-Wolf, Riesling 2019, Trocken, Pfalz, Allemagne

24,05$ - Code SAQ: 12299821 – 12% - 8,1 g/L – Biologique

La région du Palatinat est protégée des vents froids et de la pluie venant de l’ouest par la vaste forêt du Pfälzer Wald. Son climat, plus sec et chaud que celui de la Moselle, est donc plus propice à l'agriculture biologique.

Bettina Bürklin-von Guradze et son équipe ont entamé la conversion à l’agriculture biodynamique dès 2005 dans la région du Mittelhaardt, située au nord de la petite ville de Neustadt. Les vignobles du Mittelhaardt sont les plus connus de toute la région du Palatinat, en grande partie grâce au travail remarquable de domaines comme Bürklin-Wolf et Bassermann-Jordan.

La cuvée «Estate» du domaine provient de raisins cultivés sur les contreforts des collines du Palatinat dans les villages de Wachenheim, Deidesheim et Ruppertsberg, tous trois réputés pour leurs rieslings. Il suffit d’une gorgée de ce délicieux 2019 pour en être convaincu.

Même s’il affiche un sucre résiduel de 8,1 grammes par litre, le vin paraît absolument sec. Il est vif, tendu et doté de cette savoureuse combinaison d’acidité et d’amertume qui vous fait saliver et vous met en appétit. Un accord parfait pour un cari de légumes, des sushi ou en apéro. À ce prix, si vous aimez les rieslings purs et aériens, faites-en provision!