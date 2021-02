Une relâche qui fait le bonheur de plusieurs

La semaine de relâche qui s’amorce fait certainement le bonheur des enfants, mais aussi de plusieurs entreprises touristiques.

Les stations de ski, notamment, anticipent un fort achalandage au cours de la semaine.

Comme les skieurs doivent acheter leur billet à l’avance, sur internet, et que les places sont limitées, plusieurs stations de ski affichent déjà presque complet pour la semaine.

Certaines stations, comme Stoneham dans la région de la Capitale-Nationale, prévoient d’ailleurs ajouter des plages horaires pour répondre à la forte demande.

Les hôtels de la région de Québec constatent également une hausse des réservations pendant la semaine de relâche.

Certains établissements prévoient un taux d’occupation variant de 30 à 35%, une nette augmentation puisque le taux des dernières semaines tourne plutôt autour de 10 à 12%.

Bon pour les jeunes

Si le maintien de la semaine de relâche a été l’objet d’un long débat au Québec, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) se réjouit que celle-ci ait été maintenue.

«C’est clair que quand les élèves reviennent de la relâche, on observe qu’ils sont plus concentrés, qu’ils sont plus calmes, qu’ils sont même plus aptes à mieux saisir», affirme le président de la FAE, Sylvain Malette.

En cette année particulière en raison de la pandémie de COVID-19, cette semaine est d’autant plus la bienvenue puisque plusieurs jeunes vivent davantage de difficultés au quotidien.

«Cependant, l’année, elle, est plus exceptionnelle donc il faut bien comprendre qu’il y a beaucoup de nos élèves qui vivent aussi des situations qui ne sont pas faciles parce que leurs propres parents vivent des situations difficiles. Donc je pense qu’il faut faire preuve de beaucoup de compréhension, continuer de les accompagner et continuer le travail qui est le nôtre», soutient M. Malette.

- d’après les informations de Valérie Chouinard