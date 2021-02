Voici un extrait du nouveau roman de Marc Levy

Stratégies de hacking, espionnage, désir d’œuvrer du bon côté de la force, quête de vérité et nombreux rebondissements: Marc Levy en met plein la vue dans le deuxième tome de la série 9, Le crépuscule des fauves. Le thriller, en librairie le 5 mars, est la suite passionnante de l’aventure des neuf héros intrépides et attachants rencontrés dans le best-seller C’est arrivé la nuit. Dans ce roman engagé, qui dévoile les dérives de notre époque, l’écrivain à succès dévoile peu à peu les stratégies d’un groupe de Robins des bois des temps modernes, des «White Hats» qui œuvrent pour le bien au péril de leur vie. En attendant de vous régaler avec la lecture du roman, en voici un extrait.

Un extrait du thriller Le crépuscule des fauves

«Salle de visioconférence.

L’écran scintille, le haut-parleur grésille.

Connexion établie à 19h00 GMT par protocole crypté.

00h02 GMT début de retranscription.

— Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver.

— Vous êtes en lieu sûr?

— Pour l’instant. Allons-y, la nuit sera longue et nous n’avons pas pris de repos depuis longtemps.

— Au moment où nous avons interrompu cette interview, pour des raisons liées à votre sécurité, les membres du Groupe 9 faisaient route vers Kiev.

— Ce qui s’est produit à Oslo n’était qu’un commencement.

L’amorce d’un projet dont l’ampleur nous échappait encore. Nous étions confrontés à des ennemis bien plus résolus que nous ne l’imaginions. Une fois les règles enfreintes, il n’y en avait plus aucune, ni du côté du bien ni du côté du mal. Depuis plusieurs années, notre Groupe 9 avait révélé au grand jour des faits de corruption flagrants et dérangé assez de gens puissants pour que nous soyons condamnés à passer le restant de nos vies en prison si l’on venait à découvrir nos identités. Nous étions hors la loi, un paradoxe en soi, car ce que nous avions accompli aurait dû nous valoir d’être récompensés. Nous étions amis de longue date et pourtant, assis au comptoir d’un bar ou au hasard d’une rencontre dans la rue, nous aurions été incapables de nous reconnaître. En route vers Kiev, chacun appréhendait le moment à venir.»

Marc Levy, Le crépuscule des fauves, Éditions Robert Laffont/Versilio

Photo courtoisie, Robert Laffont / Versilio

Le crépuscule des fauves, Marc Levy, illustré par Pauline Lévêque. Éditions Robert Laffont/Versilio, 416 pages.

En librairie le 5 mars.