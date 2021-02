Chiens d’assistance: une approche intégrale

Un éleveur de chiens d’assistance pour personnes souffrant de problèmes de santé mentale vise haut avec une approche intégrale, de l’accouchement des chiots à la fabrication de la nourriture en passant par le dressage.

Depuis 20 ans, Bruno Paquet, propriétaire du Paradis du bouvier bernois, exerce la zoothérapie pour répondre aux besoins de sa clientèle à la recherche de solutions et de réconfort par l’entremise des chiens.

Il vit avec neuf chiens qui servent de géniteurs, mais son réseau en compte 300 qu’il détient en copropriété avec des familles adoptives.

«J’élève une bonne génétique avec une alimentation saine, je leur fais gruger de vrais os et j’offre un bon dressage», a-t-il dit, lors d’une rencontre à son usine de transformation de viande de Sainte-Hénédine, en Beauce, ajoutant que son approche globale donnait des chiens calmes et sans problème.

Photo Agence QMI, Julien Garon-Carrier

M. Paquet participe à la mise bas de chacun de ses chiots et c’est lui qui fabrique la nourriture pour les 300 chiens chaque semaine, avec 3000 livres de veau!

Il prépare une saucisse pour chien avec toutes les parties du veau : viande, cœur, foie, poumon, os. «L’animal est consommé au complet par le chien», a-t-il souligné. Selon lui, cette alimentation enraye plusieurs types de problèmes : «trouble d’ossature, de dents brunes, de perte de poils, d’allergie, de cancer, d’infection urinaire, etc.».

«Je n’ai rien inventé, les chiens se sont nourris comme ça dans la nature depuis la nuit des temps», a déclaré Bruno Paquet.

Lorsque questionné sur la spécificité du bouvier bernois comme chien d’assistance, Bruno Paquet croit que cette race est idéale : «Le bouvier bernois aime les enfants, c’est un protecteur, c’est un sauveur, il garde la maison».

Photo Courtoisie, Éric Rochefort

Les chiens, une véritable thérapie

Éric Rochefort, un ancien militaire de 41 ans de la région de Québec qui possède deux bouviers bernois en témoigne, lui qui souffre d’un choc post-traumatique, d’un trouble anxieux-dépressif et d’hyper-vigilance, depuis son retour d’Afghanistan il y a 10 ans. «On a beau être médicamenté, les chiens font toute la différence. Ça m’a aidé à briser l’isolement», a-t-il confié lors d’un entretien téléphonique.

Selon lui, ses deux chiens lui ont apporté un grand calme.

«Avant, je n’arrivais pas à tenir 10 minutes dans un magasin, j’évaluais tout le monde, j’étais trop stressé. Quand je suis en public, le chien me change l’esprit», a expliqué celui qui doit prendre 17 pilules par jour.

«Au début, ma travailleuse sociale était sceptique. Mais après six mois avec les chiens, elle m’a dit que j’étais un homme changé, que je n’avais plus le même regard, que je n’avais plus le même visage», a-t-il dit.

Pour M. Rochefort, posséder un chien d’assistance a aussi participé au processus de guérison par la reconnaissance de ses difficultés. «Quand tu t’affiches en public avec un chien d’assistance, tu n’as pas le choix d’accepter que tu as un problème», a-t-il dit, admettant que cela l’avait aidé à cheminer.