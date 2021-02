Chris Del Bosco médaillé d’argent à une toute nouvelle épreuve

Absent du podium en Coupe du monde de ski cross depuis le début de la saison, Chris Del Bosco y était de retour dimanche, en compagnie de sa coéquipière Courtney Hoffos, dans le cadre de la toute nouvelle compétition par équipes mixtes. L’équipe Canada 2 a pris le deuxième rang de la finale derrière Suisse 1 formée de Jonas Lenherr et Fanny Smith. David Mobaerg et Sandra Naeslund de Suède 1 ont complété le podium de la course disputée à Bakuriani, en Géorgie.

Dans cette course de relais, les skieurs masculins s’élançaient dans le parcours et les écarts à l’arrivée étaient repris sous forme de départs décalés de la course féminine.

«Courtney et moi avons fait une bonne course aujourd’hui à cette première compétition par équipes. Je savais qu’il fallait que je sois dans le coup pour donner une chance à Courtney, a déclaré Del Bosco. J’ai fait ce que j’avais à faire et Courtney a répondu à l’appel avec une belle descente pour finir deuxième. Je suis content de terminer cette série de courses sur une bonne note. Je suis très heureux de la façon dont j’ai skié récemment et hâte d’avoir une autre chance.»

Jared Smith (Mont-Tremblant), médaillé de bronze la veille, a joint ses efforts à ceux de Marielle Thompson pour finir en cinquième place. Quant à Hannah Schmidt, elle a fait équipe avec Carson Cook pour conclure au neuvième rang.

Chris Del Bosco est souvent monté sur le podium en Coupe du monde de ski cross. Dimanche, c’était différent, car pour une première fois, il faisait un sport d’équipe.

«C’était spécial d’être sur le podium avec une coéquipière ! Nous devions tous les deux connaître une bonne performance pour y arriver.»

La station russe de Sunny Valley accueillera la prochaine étape de la Coupe du monde les 12 et 13 mars.