COVID-19: l'Ontario franchit le cap des 300 000 cas

L'Ontario est devenue la première province, dimanche, à franchir le cap symbolique des 300 000 cas de COVID-19, un peu plus d'un an après la découverte du tout premier patient au pays à Toronto.

Depuis la découverte du premier cas canadien – un Torontois infecté à la suite d'un voyage en Chine qui avait été diagnostiqué le 25 janvier 2020 –, l'Ontario compte 300 816 cas de COVID-19 qui ont été officiellement diagnostiqués, incluant 1062 infections qui se sont ajoutées à son bilan dimanche.

De plus, 20 Ontariens supplémentaires ont rendu l'âme tout en étant porteurs du virus, ont indiqué les autorités sanitaires.

Autre donnée peu encourageante, le nombre de lits occupés aux soins intensifs par des patients atteints de la COVID-19 (289, +13) est reparti à la hausse, un point contrebalancé par une baisse de 53 hospitalisations (627, -53).

Ce bilan survient alors que deux régions sanitaires de la province, les secteurs de Thunder Bay et de Simcoe-Muskoka retourneront en confinement total dès lundi à 00 h 01, avec le retour en vigueur de l'ordre de demeurer à la maison qui est aussi toujours appliqué à Toronto et dans la région de Peel, qui couvre notamment Brampton et Mississauga.

Amélioration

Du côté du Québec, le bilan quotidien a plutôt fait état de 737 nouveaux cas, un nombre en baisse par rapport aux quatre derniers jours passés au-dessus du cap des 800 infections. Neuf décès ont aussi été signalés.

La situation a cependant stagné dans les hôpitaux (601, +2), particulièrement aux soins intensifs (117, +5), où on compte autant de lits occupés par des patients gravement malades dimanche qu'il y a sept jours.

La situation au Canada: