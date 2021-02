De Montréal à Hollywood

Encore peu connu dans le milieu cinématographique, le compositeur québécois Raphaël Reed fait son entrée dans les grandes ligues avec la musique du nouveau film hollywoodien Crisis.

Après avoir vu sa sortie repoussée d’un an, en raison de la pandémie, le film Crisis prend l’affiche ce mois-ci sur les plateformes numériques et dans certaines salles en Amérique du Nord.

Tourné à Montréal en 2019, le long métrage de Nicholas Jarecki (Arbitrage) compte une impressionnante distribution : Gary Oldman, Greg Kinnear, Michelle Rodriguez, Evangeline Lilly et les Québécois Guy Nadon et Éric Bruneau.

En regardant le générique de plus près, on y voit aussi le nom d’un autre Québécois : le compositeur Raphaël Reed. Il s’agit pour lui seulement de son deuxième film de fiction en carrière, après avoir fait la musique de 1:54, de Yan England, en 2016.

Dans les dernières années, le compositeur de 37 ans avait enchaîné des projets musicaux variés : finale 2014 de la Ligue des Champions de l’UEFA, au Portugal, Chimelong International Circus, en Chine, Cité-mémoire, à Montréal, et un documentaire sur Louise Lecavalier.

Photo courtoisie

C’est par un joli concours de circonstances qu’il s’est retrouvé à travailler sur Crisis. Le film étant tourné à Montréal, l’équipe de production cherchait un compositeur canadien, puisque l’habituel collaborateur de Nicholas Jarecki, Cliff Martinez (Drive), n’était pas disponible.

Une chance dans une vie

Raphaël Reed s’est fait contacter par le superviseur musical du film, Michael Perlmutter. Le Québécois et quatre autres compositeurs se sont fait demander d’envoyer des musiques qui pourraient fonctionner pour le film. « Je me suis dit que j’avais une chance comme ça dans ma vie et j’y suis allé all in », raconte Reed au Journal.

Il a passé le week-end à composer des morceaux de style électro acoustique qui ont convaincu le réalisateur de l’engager. Puisque Reed n’était pas connu des bonzes hollywoodiens, il s’est demandé jusqu’à la toute fin si sa musique allait bel et bien se retrouver dans le film.

« Je me rends compte avec le recul à quel point j’étais rookie. (rires) Ce qui a fait la différence, c’est que Cliff Martinez est resté dans le portrait en tant que conseiller musical. C’est un ami à Nicholas et il lui disait qu’il aimait ce que je faisais ».

Raphaël Reed ne sait si ce projet lui occasionnera davantage de projets à Hollywood. Mais, peu importe, il continue de se tenir bien occupé à Montréal, lui qui vient de terminer la musique du prochain long métrage de Yan England.