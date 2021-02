[EN DIRECT 28 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 113 876 314

Morts: 2 526 934

CANADA

Cas: 869 347, dont 287 003 au Québec

Décès: 21 961, dont 10 385 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU SAMEDI 28 FÉVRIER

9h31 | COVID-19: «Plusieurs avantages au vaccin offert par Johnson & Johnson»

Alors que Santé Canada a validé vendredi l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca, l'approbation rapide du vaccin de Johnson & Johnson est aussi attendue dans le pays.

«On espère. [...] Il y a plusieurs avantages au vaccin offert par Johnson & Johnson. D’une part, il est moins coûteux que ceux qui sont présentement distribués, mais l’autre point qui est très important, c’est qu’il s’agit d’un vaccin à seule dose», a indiqué dimanche matin le virologue et professeur au département de sciences biologiques de l’UQAM, Benoit Barbeau.

8h54 | L'Allemagne restreint les passages à la frontière française

L’Allemagne va restreindre les passages à sa frontière en provenance de France après avoir classé le département de Moselle en zone COVID à haut risque, mais renonce à une quasi-fermeture comme avec la République tchèque et l’Autriche.

« Le département français de Moselle sera considéré à partir du 2 mars comme zone affectée par les variants » du virus de la COVID-19, soit la catégorie la plus élevée dans l’échelle de risque en Allemagne pour le coronavirus, qui en compte trois, a indiqué le ministère de la Santé.

AFP

8h | Les Philippines reçoivent de premières doses d'un vaccin chinois

Les Philippines ont reçu dimanche 600 000 doses de vaccin contre la COVID-19 envoyées par la Chine et qui vont permettre le démarrage d’une campagne de vaccination malgré des inquiétudes sur l’efficacité du CoronaVac.

De hauts responsables gouvernementaux et des personnels de santé seront lundi les premiers à recevoir le vaccin de Sinovac, une semaine après son autorisation en urgence par l’autorité philippine de réglementation des médicaments.

AFP

7h05 | Jordanie: deux ministres démissionnent pour non respect des règles sanitaires

Les ministres jordaniens de l’Intérieur et de la Justice ont été contraints dimanche à la démission pour avoir contrevenu aux règles sanitaires en vigueur pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, a-t-on appris de source officielle.

La sanction a été prise par le premier ministre jordanien Bicher al-Khassawneh et aussitôt avalisée par le roi Abdallah II, selon un communiqué du palais royal.

6h45 | L’Iran a officiellement dépassé le seuil des 60 000 décès

Plusieurs hauts responsables iraniens, notamment le président Hassan Rohani, avaient mis en garde ces dernières semaines contre une «quatrième vague» de COVID-19, après une hausse du nombre des cas dans certaines régions du pays.

AFP

4h38 | L’ambassadeur du Vatican en Irak positif à la COVID-19 avant la visite du pape

1h49 | Danemark: huit arrestations en marge d'une manifestation anti-restrictions

Huit personnes ont été arrêtées en marge d'une manifestation anti-restrictions samedi soir à Copenhague qui a rassemblé jusqu'à 1200 personnes, a annoncé la police dans la nuit.

1h | Les cinémas érotiques peuvent également rouvrir leurs salles

En autorisant les cinémas à rouvrir cette semaine, le gouvernement a aussi permis à des salles comme le Cinéma L’Amour de reprendre sa programmation de films érotiques, où les clients font bien plus que manger du popcorn.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

1h | Piscines fermées : mauvaise surprise pour des familles

Des familles qui voulaient changer d’air pendant la relâche scolaire ont déchanté en apprenant que les piscines d’hôtels resteraient fermées, elles qui faisaient tant l’envie des enfants.

« C’est la raison principale qui nous amenait ici », a lancé au Journal Frédéric Garneau, lorsque rencontré hier dans le hall de L’Hôtel Québec, aux portes de la capitale.

Photo Didier Debusschère

0h | Les champions des tickets après 20h

La police de Sherbrooke est le corps policier qui a donné le plus d’infractions liées au non-respect du couvre-feu au prorata de la population desservie avec un taux deux fois et demie plus élevé que la moyenne provinciale.