«Retrouve-moi» de Lisa Gardner: faut-il la sauver ou l’arrêter?

Reine américaine du suspense psychologique, abonnée aux palmarès des meilleures ventes, écrivaine lucide et terriblement efficace, Lisa Gardner propose Retrouve-moi, une nouvelle enquête où tous les corps policiers s’unissent pour retrouver une jeune fille qui manque à l’appel après l’assassinat de sa famille. L’inspectrice D.D. Warren doit déterminer si la jeune fille est victime d’un enlèvement ou s’il faut la considérer comme suspecte.

L’inspectrice D.D. Warren, héroïne récurrente des polars de Lisa Gardner, en aura plein les bras dans cette nouvelle intrigue où plusieurs histoires s’entrechoquent et où il est question de traumatismes, de services sociaux et de situations difficiles.

Au lieu de profiter d’une belle journée en famille, D.D. Warren se retrouve dans une maison familiale transformée en scène de crime. Quatre membres d’une famille ont été assassinés et seule une fille de 16 ans manque à l’appel. A-t-elle réussi à s’échapper ? A-t-elle été kidnappée ? S’est-elle enfuie pour une autre raison, terrifiante ?

Épaulée par Flora Dane, D.D. Warren tente de déchiffrer les quelques indices laissés par la fugitive. Elles font face à une vraie course contre la montre : qu’elle soit victime ou suspecte, il faut tout faire pour retrouver Roxy.

Les traumatismes

Lisa Gardner aborde toujours des thèmes à portée psychologique intense dans ses romans et Retrouve-moi ne fait pas exception. « J’écris beaucoup sur les traumatismes, et leurs effets sur les individus. Ce que cela représente de vivre un traumatisme, et comment vivre à nouveau “normalement” après un traumatisme. En fait, il n’est pas question d’un retour à la normale, mais plutôt de trouver une nouvelle voie », commente-t-elle, en entrevue depuis sa maison du New Hampshire.

Ce concept est au cœur même de Retrouve-moi : des traumatismes, des changements de vie, la quête de nouvelles voies. « Et c’est vrai, particulièrement quand on parle des familles », précise-t-elle.

« Dans Lumière noire (Find Her), où on rencontre Flora Dane pour la première fois, on voit qu’elle cherche à retrouver sa voie. Dans ce livre, je pousse cela un cran plus haut : le trauma se déroule non pas à l’échelle individuelle, mais à l’échelle d’une famille. »

Inspiré de vrais crimes

Lisa Gardner rappelle que la plupart de ses livres s’inspirent de vrais crimes. « Dans Retrouve-moi, je parle du genre de crime qu’on voit quelques fois par année, tristement : une famille est assassinée et souvent, une adolescente est portée disparue. Dans la vraie vie, dans la moitié des cas, la famille a été assassinée et le meurtrier a kidnappé la jeune fille. Et dans l’autre, l’adolescente a organisé le meurtre de sa famille, pour toutes sortes de raisons. »

Elle ajoute avoir vu pareil cas faire les manchettes, à répétition, récemment. « Comme écrivaine, voici ce qui a retenu mon attention : arriver sur une scène de crime et ne pas savoir ce qu’il en est. Est-ce que la jeune fille qui manque à l’appel est suspecte ou victime ? »

« Pour être honnête, c’est ce que j’aime dans l’acte d’écriture : le fait de ne pas savoir. J’ai aimé créer ce nouveau casse-tête pour la détective D.D. Warren. Et il m’a fallu écrire le livre au complet pour trouver la réponse. »

Des recherches

Comme toujours, elle a fait de nombreuses recherches pour faire avancer l’intrigue de manière réaliste. Elle peut compter sur la collaboration de vrais détectives, à qui elle soumet sa prémisse, et qui lui donnent des pistes.

Dans ce roman, Lisa Gardner a dû trouver comment « cacher » Roxy dans un environnement urbain. « C’est moins facile qu’on peut l’imaginer, car nous sommes bien plus surveillés qu’on le pense. »

« Tout semblait montrer que Juanita Baez avait su repartir sur de nouvelles bases ces dernières années. Elle ne buvait plus, s’était acheté une conduite et avait mis le paquet pour récupérer ses enfants. Un bon emploi, une relation stable, un emploi convenable. D.D. savait que les tribunaux mettaient la barre très haut avant de rendre leurs enfants à des personnes dépendantes. Les exemples de réussite étaient exceptionnels.

Mais Juanita Baez avait relevé le défi. Tout ça pour découvrir que cette parenthèse d’un an avait été plus préjudiciable à ses enfants qu’elle ne le pensait ? »