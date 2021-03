Netflix domine les Golden Globes

Netflix s’est imposé aux Golden Globes dimanche soir. Trois séries qu’il relaie, The Crown, Schitt’s Creek et The Queen’s Gambit, sont sorties grandes gagnantes d’une cérémonie en semi-confinement plutôt chaotique, controversée et plombée par plusieurs accrocs techniques.

The Crown a remporté quatre prix, plus que toute autre production en nomination. Pour une troisième fois en quatre ans, la saga royale de Netflix a été sacrée Meilleure série dramatique. Les acteurs qui campaient la princesse Diana, le prince Charles et Margaret Thatcher, Emma Corrin, Josh O’Connor et Gillian Anderson, ont reçu des prix d’interprétation.

La sixième et dernière saison de Schitt’s Creek, une comédie du réseau canadien-anglais CBC, a raflé deux statuettes dorées. Même résultat pour The Queen’s Gambit.

En cinéma, Nomadland et Borat ont tiré leur épingle du jeu. Signalons aussi le triomphe posthume de Chadwick Boseman, élu Meilleur acteur dramatique pour Ma Rainey’s Black Bottom. Sa femme a accepté le prix, les yeux dans l’eau, créant un grand moment d’émotion.

Photo AFP

Excellentes Tina Fey et Amy Poehler

Pour une quatrième année, Tina Fey et Amy Poehler tenaient les rênes du gala. Mais pour une première fois, elles étaient séparées par 3944 km. La première était au Rockefeller Center à New York ; la seconde était au Beverly Hilton à Los Angeles.

Les deux animatrices ont néanmoins livré un numéro d’ouverture aussi rythmé que d’habitude... devant des parterres composés de travailleurs essentiels masqués.

Elles n’ont pas hésité à souligner à quel point c’était étrange de célébrer le meilleur du cinéma au terme d’une année où (presque) aucun film n’est sorti.

Dotées d’un timing comique aiguisé, Fey et Poehler ont brillé à chaque apparition, mais hélas, elles n’ont pas réussi à sauver la cérémonie, qui s’est avérée franchement difficile à regarder. Trop souvent, on avait l’impression d’être de retour en avril 2020, quand toutes les émissions de télévision étaient présentées en Zoom.

Les discours de remerciement étaient pénibles à regarder. La plupart du temps, ils étaient à peine audibles. Et quand on entendait clairement, le décalage entre le son et l’image agaçait particulièrement.

Que dire des extraits de conversation forcée entre nommés avant chaque pause publicitaire? Un malaise n’attendait pas l’autre.

Polémique

Cette 78e soirée des Golden Globes s’est également tenue en pleine tourmente en raison des récentes révélations du Los Angeles Times, qui rapportait que l’organisation derrière l’événement, la Hollywood Foreign Press Association, ne comptait aucun membre noir.

De nombreuses personnalités ont évoqué la polémique durant l’émission. Des représentants de l’Association ont également promis de corriger la situation.

Ailleurs, deux prix hommage ont été décernés. Le producteur, scénariste et réalisateur télé Norman Lear (The Jeffersons, All in The Family) a reçu le Carol Burnett Award, et Jane Fonda a obtenu le Cecil B. DeMille Award.

Photo AFP

Malgré l’absence de tapis rouge, NBC a présenté une émission pré-gala de 60 minutes durant laquelle Jane Lynch et Susan Kelechi Watson (This is Us) ont interviewé une demi-douzaine de finalistes, dont Regina King, Kate Hudson, Jared Leto, Amanda Seyfried et Laverne Cox. Même s’ils étaient à la maison, ces derniers s’étaient mis sur leur 36.

Quelques gagnants : cinéma

Meilleur film : Nomadland

Nomadland Meilleure réalisation : Chloé Zhao, Nomadland

Chloé Zhao, Nomadland Meilleure actrice : Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday Meilleur acteur : Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom Meilleure actrice dans un second rôle : Jodie Foster, The Mauritanian

Jodie Foster, The Mauritanian Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya, Judas and The Black Messiah

Daniel Kaluuya, Judas and The Black Messiah Meilleur scénario : The Trial of the Chicago 7

The Trial of the Chicago 7 Meilleur film dans une langue étrangère : Minari

Quelques gagnants : télévision