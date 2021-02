Isabelle Huppert en baronne de la drogue

Isabelle Huppert n’est pas nécessairement le premier nom qui vient en tête quand on pense à une actrice qui pourrait interpréter une baronne de la drogue. Le réalisateur Jean-Paul Salomé a pourtant immédiatement songé à elle en lisant le roman à succès La Daronne, qui relate les aventures d’une femme qui se retrouve à la tête d’un immense trafic de drogue.

« À la deuxième page du livre, je me suis dit : si on fait un film avec cette histoire, c’est Isabelle Huppert qui doit jouer ce rôle », a affirmé Jean-Paul Salomé lors d’une entrevue accordée au Journal par visioconférence le mois dernier.

« Je ne l’avais jamais vue jouer ce genre de rôle et je trouvais que ce serait formidable de la voir explorer ce registre de jeu. »

Séduit par ce « personnage incroyable », mais aussi par « le mélange de polar et de comédie » du roman d’Hannelore Cayre, Jean-Paul Salomé (Les femmes de l’ombre) a rapidement acquis les droits d’adaptation de La Daronne.

Le hasard a bien fait les choses puisqu’Isabelle Huppert a découvert le livre à peu près au même moment, après avoir entendu une entrevue d’Hannelore Cayre à la radio. Et elle aussi a eu un coup de foudre pour le personnage du roman.

« Je l’ai tout de suite trouvée très sympathique », souligne la célèbre actrice française dans une entrevue accordée au Journal.

« Ce que j’ai beaucoup aimé dans le roman, c’est que c’est une histoire assez improbable qu’une femme comme elle se retrouve à la tête d’un gros trafic de drogue. Mais en même temps, il y avait une forme d’invraisemblance dans cette histoire rocambolesque et un portrait de femme très juste dans le livre. Il y avait tous les ingrédients pour faire un bon film. C’est à la fois une comédie, un film policier, mais aussi un portrait de femme. »

Drôle et véridique

Adapté du roman du même titre qui a reçu le Grand Prix de la littérature policière en 2017, La Daronne met en scène une interprète judiciaire franco-­arabe (Huppert) qui se spécialise dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stups. Un jour, pendant une écoute, elle découvre que l’un des trafiquants est le fils de l’infirmière qui s’occupe de sa mère. En décidant de le couvrir, elle se retrouvera elle-même à la tête d’un trafic de drogue.

« Je trouvais que le livre était drôle, émouvant, et qu’en même temps, il racontait des choses assez justes sur le monde et la société d’aujourd’hui, indique Jean-Paul Salomé. Je ne connaissais rien de ce milieu-là. Mais quand j’ai appris que l’auteure du livre était une avocate qui avait beaucoup travaillé avec des jeunes qui avaient été impliqués dans des histoires de trafic de drogue, j’ai été doublement séduit par le côté véridique et marrant du roman. »

Pour se libérer de la pression de porter à l’écran ce roman populaire, Salomé­­ a fait le choix de coécrire le scénario du film avec Hannelore Cayre. Un pari qui a fonctionné puisque l’auteure a été emballée par le résultat final.

« Après avoir vu le film, elle m’a dit qu’Isabelle et moi avions réussi à amener le personnage à des choses émouvantes qui n’étaient pas dans le livre. Ce compliment m’a fait plaisir. »

La Daronne devait initialement prendre l’affiche en France en mars 2020, mais sa sortie a été retardée en raison du premier confinement. Le film a finalement été lancé sur les écrans français en septembre dernier, deux mois avant que les cinémas de l’Hexagone ferment de nouveau.

« On a eu la chance de faire partie de cette courte liste de films français qui ont réussi leur sortie en cette année de pandémie. Quand je vois tous mes collègues qui attendent toujours que leurs films sortent, je me considère très chanceux », conclut le cinéaste.

► La Daronne prend l’affiche le 5 mars.