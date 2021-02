Les Bruins dominent les Rangers

Jamais vraiment inquiétés par leurs adversaires, les Bruins de Boston ont vaincu les Rangers de New York au compte de 4 à 1, dimanche après-midi, au Madison Square Garden.

Charlie Coyle a sonné la charge chez les gagnants en touchant la cible à deux reprises, dont une fois dans un filet désert en désavantage numérique.

Sur sa première réussite, l’Américain de 28 ans a battu un défenseur de vitesse avant de décocher un tir foudroyant qui a fini sa course dans le haut du filet.

David Pastrnak et Charlie McAvoy ont également contribué à la victoire du club du Massachusetts en récoltant deux points chacun. Le premier a fourni deux mentions d’aide, tandis que le second a amassé un but et une aide. L’autre buteur des Bruins a été Trent Frederic.

Devant le filet des vainqueurs, Tuukka Rask a repoussé 20 des 21 tirs de ses rivaux. Il a été privé de son premier blanchissage de la saison par Colin Blackwell en troisième période. Sur cette réussite, Alexis Lafrenière a obtenu sa deuxième mention d’aide en carrière.

À l’autre bout de la patinoire, le gardien Alexandar Georgiev a fait face à 33 tirs et a réalisé 31 arrêts. Ce dernier a brièvement été remplacé par Igor Shesterkin en première période, puisqu’il a été coupé proche de son œil gauche quand Nick Ritchie est tombé sur lui. Le remplaçant a permis un but sur les deux lancers qu’il a reçu.