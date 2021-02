L’exclusion des francophones des Prairies canadiennes

Intriguée par la découverte, dans sa propre maison de Saskatoon, des documents dissimulés par les anciens propriétaires – une famille francophone –, l’écrivaine Candace Savage s’est penchée sur l’histoire très difficile des immigrants francophones dans les Prairies canadiennes pour écrire Des inconnus sous mon toit. Il s’agit d’un document tristement révélateur sur l’exclusion et les manigances politiques de l’époque et sur un pan sombre de l’histoire du Canada.

Candace Savage, une écrivaine renommée et maintes fois primée, s’est lancée à la découverte des premiers occupants de sa propre maison, les Blondin dits Sureau. L’histoire qu’elle a mise à jour décrit une époque où les francophones étaient jugés « indésirables » par l’élite politique et sociale dans l’Ouest.

L’écrivaine démontre que les tenants du « Keep Canada British » tentaient de peupler les prairies avec des WASP, un acronyme qui signifie White Anglo-Saxon Protestants – des protestants anglo-saxons blancs.

Elle démontre aussi que c’était une période empoisonnée par l’Ordre orange et même par le Ku Klux Klan. C’est ainsi que Napoléon et sa famille vont adopter des noms anglicisés pour dissimuler leurs racines et devenir, en quelque sorte, des étrangers dans leur propre pays.

Candace Savage a appuyé son récit d’enquête sur des recherches poussées et une documentation solide.

« Les premiers indices à ce sujet sont venus des murs de notre maison, alors que nous étions en train de la rénover. Nous avons trouvé des travaux scolaires, des cartes de Saint-Valentin, des recettes, des bons de commande. Nous avons trouvé un coffre à jouets pour enfants dans lequel il y avait une signature enfantine : Ralph Blondin. Ces objets provenaient de la première famille qui a occupé la maison. »

Intriguée, elle a poussé ses recherches plus loin. « Il y avait des étrangers dans ma maison. Ensuite, j’ai réalisé qu’une plus grande maison – celle de la société de l’Ouest canadien, au début des années 1900 – avait qualifié toutes sortes de personnes comme étant étrangères. Et en quelque sorte indigestes. Même les Canadiens qui parlaient français étaient considérés comme des étrangers, comme les gens qui arrivaient de l’Europe de l’Est. »

Étrangère dans sa culture

« Finalement, j’ai réalisé que j’étais moi aussi une étrangère dans cette maison de l’Ouest canadien que je croyais connaître, dans cette culture qui est majoritairement anglophone, où j’avais vécu toute ma vie. Je ne la connaissais pas et je n’avais pas vu sa bigoterie fondamentale, ni à quel point la culture dans cette société où j’ai grandi avait des œillères. »

L’écrivaine remarque qu’il y a encore des régions francophones, notamment au Manitoba, et que les gens sont très attachés à la langue française. « Le français n’a pas disparu, en dépit de toutes les difficultés. »

« Ce qui était le plus choquant pour moi, en faisant ces recherches, était d’en découvrir plus sur les racines de la société anglo-canadienne. Je n’avais pas compris à quel point elle avait une préférence pour les Anglo-Saxons protestants blancs, et à quel point c’était douloureux. »

Candace Savage a écrit plus de 20 ouvrages, incluant A Geography of Blood, qui lui a valu le prix Hilary Weston de la Writers’ Trust, attribué à des titres de non-fiction.

Son essai Prairie : A Natural History a remporté le Prix du livre de l’année aux Saskatchewan Book Awards.

Elle a été intronisée en 1994 au Tableau d’honneur du Rachel Carson Institute à l’Université Chatham de Pittsburgh.