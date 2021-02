Martin Carli, la machine à expériences de «Génial!»

Déjà 11 saisons que Martin Carli dynamise le plateau du jeu-questionnaire «Génial!», animé par Stéphane Bellavance à Télé-Québec, grâce à des expériences surprenantes, amusantes et instructives. S’il n’en tient qu’à lui, il en aura bientôt proposé 2000 aux téléspectateurs.

Féru de sciences dès son jeune âge, l’homme se dit inspiré par tout ce qu’il voit et entend. Afin de ne rien oublier pour ce «véritable marathon» professionnel qui l’occupe presque toute l’année, il prend d’innombrables notes. Son téléphone, son ordinateur et ses carnets en sont remplis.

Bien plus que du tape-à-l’œil

Bien sûr, il ressent encore un malin plaisir à voir divers objets exploser, mais sa satisfaction va au-delà de l’expérience elle-même, dans sa mise en contexte ou son explication.

«Je dis souvent à la blague qu’on me demande et on me paye pour faire des choses qu’on m’a dit toute ma vie de ne pas faire, explique celui qui s’est spécialisé en sciences neurologiques avant de passer à la télé. C’est quand même le fun. Mais règle générale, pour moi, c’est plus large que ça: pour chaque expérience que je présente, il faut qu’il y ait au moins un truc qui me fait vraiment triper.»

Et pas besoin, assure-t-il, d’élaborer des choses compliquées pour marquer les esprits.

«Il y a quelques années, on voulait faire cuire un steak dans des conditions inusitées. Finalement, on le faisait cuire dans un sauna à 100 degrés. J’étais à côté du steak; il cuisait, mais pas moi. Mon trip, dans ce cas-là, c’était de dire “pourquoi je ne cuis pas, alors que je suis essentiellement de la viande, et que le steak, lui aussi de la viande, cuit?” C’est parce que je peux transpirer et pas le steak.»

Même lui se laisse constamment surprendre par le pouvoir de la science, sous toutes ses formes. Car s’il est la pépinière d’idées de nombreuses expériences, c’est aux accessoiristes de «Génial!» que revient la tâche de tester les expériences.

«T’as beau voir sur internet que si tu mets un bec de clarinette dans une carotte avec des trous, ça sonne comme une clarinette... Je n’ai pas raison de douter que ça ne marchera pas, mais quand je me retrouve sur le plateau et que j’entends un véritable musicien se prêter au jeu, souffler dans une carotte pour faire de la musique et que le son est identique à celui d’une clarinette, je trouve ça extrêmement impressionnant.»

La relève

Pour lui, il ne fait aucun doute qu’on peut intéresser n’importe quel enfant à la science.

«J’ai toujours été persuadé que les jeunes sont des scientifiques en herbe parfaits et souvent, j’ai l’impression que les adultes ont tendance à les retenir un petit peu pour ne pas faire de dégâts dans la maison, parce qu’ils ne savent pas toutes les réponses à leurs questions...», confie Martin Carli.

Ces enfants qui sont fascinés par les sciences pourront peut-être, plus tard, changer le monde à leur façon.

«On a besoin de cette relève. On a besoin que des jeunes soient intéressés par les sciences et, qui sait, viennent trouver le prochain vaccin pour la prochaine pandémie ou trouver un moyen de changer complètement la donne lorsqu’on parle des changements climatiques qui nous affectent.»

«Génial!», du lundi au jeudi, 19 h, à Télé-Québec. «Encore plus génial!», le vendredi, 18 h, toujours à Télé-Québec.