OK la communication, mais après?

J’ai 40 ans et je suis avec ma conjointe depuis 15 ans. On a deux enfants et on vit tous les quatre dans un petit bungalow de banlieue. La pandémie qu’on traverse depuis presque un an maintenant a fait bien du tort à notre couple. Financièrement on s’en sort à peine puisqu’on a vécu juste avec la PCU pendant plusieurs mois et qu’on ne gagne pas beaucoup plus depuis qu’on s’est tous les deux retrouvé des emplois.

Mais ce n’est pas le pire de mon affaire. Pour que vous compreniez où je veux en venir, il faut que je vous dise que j’ai jamais été un gars ben ben parlant. J’serais plutôt du genre actif toujours prêt à aider et à faire tout ce qu’un gars peut faire pour rendre service dans une maison. Mais quand vient le temps de dire comment j’me sens, de faire des compliments ou de parler des affaires de sentiments, on dirait que ça me bloque dans le fond de la gorge et que ça réussit pas à sortir.

Ma conjointe a jamais rien dit par rapport à ça, mais depuis qu’on est enfermé chez nous avec les enfants sans voir à peu près personne, on dirait que ça s’est mis à la fatiguer et elle arrête pas de m’en parler. Selon elle, vous dites souvent aux gens qui vous écrivent que le dialogue est essentiel à une bonne entente dans un couple.

Comment ça se fait que même si avant ça lui faisait quelque chose que j’exprime pas mes émotions, elle m’endurait comme ça, et que là c’est devenu presque un cas de séparation ? J’ai toujours été de même, j’peux quand même pas changer du jour au lendemain ?

Un gars prêt à faire plaisir à sa femme

Il est toujours possible de s’améliorer même si on ne peut pas changer subitement du tout au tout, à la condition de le vouloir sincèrement. La première réponse qui me vient à l’esprit pour expliquer le désir soudain, mais arrêté, de votre femme que vous changiez, c’est que le stress créé par les bouleversements dus à la COVID l’ont menée au bout de sa patience.

Depuis presque un an maintenant, tout le monde vit comme en suspension dans un univers qui n’a plus rien à voir avec celui d’avant, et doit composer en plus avec la grande inconnue de « Quand allons-nous revenir à la normale ? » S’ajoutant à cela que votre femme vit aussi dans le bungalow que vous partagez à quatre, et où la promiscuité doit peser sur les nerfs certains jours.

Prenez le temps d’avoir une bonne conversation avec elle et demandez-lui de vous aider à trouver les mots pour exprimer ce que vous ressentez. Ce qu’elle aurait envie d’entendre. Faites ça dans le calme, après le repas, quand les enfants sont retournés à leurs activités et que l’humeur est à la confidence.

Je sais qu’il n’est jamais simple de se révéler quand on ne l’a jamais fait de sa vie. Mais je pense que dans les circonstances, vous auriez intérêt à faire cet effort pour qu’elle vous sente ouvert à vous dévoiler un peu plus.