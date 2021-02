Quoi regarder à la télé dimanche?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le dimanche 28 février:

«Les faux tatouages»

Le soir de ses 18 ans, Théo rencontre une fille marginale qui lui tombe dans l’oeil. Après avoir passé la nuit avec elle, une véritable idylle se développe malgré le fait qu’il a pris la décision de quitter Montréal. Drame québécois avec Anthony Therrien et Rose-Marie Perreault.

Dimanche, 12 h, VRAK.

«99 raisons d’aimer»

Fabien Cloutier poursuit son exploration de Montréal, s’intéressant tout particulièrement aux quartiers de La Petite-Patrie et de Villeray. Dans ces deux parties riches de la métropole québécoise se trouvent de véritables villages urbains et de nombreux espaces verts. Il se balade dans les rues et apprécie plusieurs attraits.

Dimanche, 13 h, Évasion.

«Savourer»

À temps pour le début de la semaine de relâche, Geneviève O’Gleman confie la préparation de repas aux ados. Pour enseigner des techniques de base, elle propose un mini-camp culinaire à sa fille et son amie. Au menu: poulet, pâtes, salade avec vinaigrette et biscuits.

Dimanche, 14 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Décor en vedette»

Mathieu Dufour ne sait pas que faire rire. Il peut très bien jouer au designer. À preuve, il a trouvé un moyen tout personnel de féliciter sa soeur, nouvelle lauréate d’un doctorat, en lui concoctant un nouveau salon à la mode et confortable.

Dimanche, 16 h 30, Canal Vie.

«Star Académie - Le variété»

Lors d’une autre soirée tout en musique et forte en émotions, on souligne l’anniversaire de René Simard. De plus, le duo 2Frères, le chanteur Claude Dubois et la jeune sensation canadienne Johnny Orlando offriront des prestations. Aussi, un candidat parmi Charles, Rosalie et Zara devra quitter l’aventure.

Dimanche, 19 h, TVA.

«Margaret Atwood, écrivaine»

Pendant huit mois, on suit l’autrice Margaret Atwood. Entre les conférences qu’elle donne et sa présence sur le plateau de tournage de la série «La servante écarlate» - inspirée de ses écrits -, la prolifique écrivaine nous entraîne dans son processus créatif qui a fait d’elle une plume célèbre.

Dimanche, 20 h, ARTV.

«Marius»

Cette comédie dramatique du Français Daniel Auteuil met en vedette Raphaël Personnaz dans le rôle-titre, celui d’un garçon qui en pince pour la fille d’une marchande, mais qui est aux prises avec un lourd dilemme: vivre une histoire d’amour ou répondre à l’appel de la mer.

Dimanche, 22 h 30, Télé-Québec.