Cocktail météo pour débuter la semaine de relâche dans plusieurs régions du Québec

La semaine de relâche débute avec un cocktail météo qui pourrait générer des bourrasques de neige, un froid extrême, du blizzard et des alertes de tempête hivernale pour plusieurs secteurs du Québec, lundi.

Environnement Canada a émis plusieurs alertes et avertissements pour l’ouest, le nord et l’est du Québec, épargnant toutefois les grandes régions de Montréal et de Québec.

Le ciel de Montréal sera nuageux avec quelques averses de pluie cessant en après-midi pour laisser place à une journée généralement ensoleillée mardi et un mercure de moins 6 degrés. Conditions similaires pour Gatineau.

Québec recevra une petite neige qui peut se transformer en pluie près du fleuve avec des températures ne dépassant pas les moins 7 degrés.

Pour la Montérégie, l’Estrie et la Beauce, on annonce des bourrasques de neige passagère qui pourrait réduire grandement la visibilité sur les routes.

Plus à l’est, sur le Bas-Saint-Laurent, la Gaspé et Sept-Îles, l’agence fédérale prévoit une tempête hivernale qui pourrait laisser au sol des accumulations de 20 à 40 centimètres de neige. De forts vents causant de la poudrerie pourraient atteindre les 100 km/h, notamment sur le littoral nord de la Gaspésie.

L’Abitibi et Saguenay connaitront lundi une vague de froid extrême en raison de la présence d’une masse d’air arctique qui pourrait causer un refroidissement éolien de moins 40 degrés durant la nuit prochaine.

Pour le reste de la semaine, il y aura plus de soleil que de nuages en général avec des températures saisonnières et parfois au-dessus des normales, ce qui est propice pour les jeux de plein air.