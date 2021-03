Collecte des résidus alimentaires à Québec: «Les gens sont rendus là», dit Régis Labeaume

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est convaincu que la population adoptera facilement la collecte des résidus alimentaires en 2022, tant elle sera «simple» pour les citoyens.

La Ville de Québec s’est dite grandement encouragée par les résultats de son projet pilote tenu en novembre et décembre derniers pour tester la méthode choisie, même si les quelque 2000 volontaires étaient de toute évidence sensibles à leur impact écologique et possiblement plus favorables à l’idée que la moyenne des résidents.

«[Même moi] je ne suis pas patient et je pense que c’est facile», a lancé lundi M. Labeaume, qui a lui-même essayé la collecte et qui pense que «les gens sont rendus là».

Pendant six semaines, du 9 novembre au 20 décembre, M. Labeaume et les autres participants du projet pilote ont testé deux types de sacs et deux sortes de récipients pour la cuisine et ont fait part de leurs commentaires à la Ville.

On a ainsi pu établir les caractéristiques du sac idéal, qui devra être assez épais, d’un bon volume et facile à ouvrir.

La manœuvre a permis de constater que le bac à ordures moyen contient, à Québec, 48% de matières biodégradables qu’il serait possible de revaloriser au lieu de les acheminer à l’incinérateur, comme c’est le cas à l’heure actuelle.

Pas moins de 99% des volontaires ont l’intention de participer à la collecte des résidus alimentaires quand elle débutera officiellement.

Pas de bac brun

Au lieu de distribuer aux gens un bac brun comme certaines municipalités le font, l’administration Labeaume a décidé d’avoir recours à un sac spécifique où l’on met les matières putrescibles, qui va directement dans le bac à ordures.

Ces sacs sont donc transportés avec le reste des ordures ménagères dans le même camion et amenés au centre de récupération des matières organiques où des trieuses robotisées pourront départager les résidus destinés à la biométhanisation du reste des déchets.