Commentaire sur la générosité du gouvernement fédéral

Je m’adresse maintenant à la dame qui signait « Une mamie qui ne comprend plus rien » et dont le titre de la lettre se lisait ainsi:« Que vont devenir nos petits-enfants ? » Tout comme elle, je considère que le gouvernement fédéral a bien fait de supporter les gens qui se sont retrouvés en arrêt de travail à cause de la COVID-19, ainsi que d’aider les entreprises afin de leur éviter la faillite.

Mais je trouve qu’il a franchement exagéré ce gouvernement en aidant aussi les étudiants. À cause de ce trop-plein d’argent gagné à rester bien assis chez eux à ne rien faire, avez-vous compté combien d’entreprises se sont butées à une pénurie d’employés pendant le déconfinement de cet été ? En particulier les pauvres producteurs agricoles qui furent obligés de laisser plein de fruits et légumes dans leur champ faute de personnel pour le cueillir ? Et ça Louise, vous n’en avez pas fait mention dans votre réponse et ça m’a déplu.

Francine

Vous semblez n’avoir pas remarqué que je réponds toujours en fonction de la lettre qu’on m’écrit, jamais en fonction de toutes les autres lettres qu’on pourrait m’écrire sur un même sujet. C’est vrai que des dérives ont été occasionnées par un certain manque de rigueur du gouvernement dans le ciblage des clientèles visées par l’aide offerte. Une chose analogue s’est produite dans le cas des vacanciers de retour du sud qui avaient le droit de réclamer la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, alors que les voyages étaient déconseillés par la santé publique. Mais une fois mis au fait, il a quand même redressé le tir.