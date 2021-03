Conte audio Grisebette: une poule très curieuse au théâtre Les Gros Becs

Le théâtre jeunesse Les Gros Becs offre, pour la relâche, un conte audio destiné au cinq à dix ans.

Grisebette raconte l’histoire d’une poule pondeuse, excédée par la monotonie de sa vie, qui décide de partir à l’aventure et d’aller voir ce qui se passe à l’extérieur du poulailler. Ses amis Blanchon et Blanchette ne sont pas du tout convaincues de l’idée d’aller se promener dans le bois sombre et rempli de créatures effrayantes.

Ce projet de Mélissa Merlo et David Bouchard est inspiré du conte Les Poules de Monsieur Robin de Patrick Dubois. Grisbette met en vedette les voix de Lé Aubin, David Bouchard, Charles-Alexandre Dubé, Simon Lepage et Mélissa Merlo. La réalisation, la musique et la conception sonore sont de Josué Beaucage.

Le conte Grisbette est présenté jusqu’au 7 mars 2021. Les billets sont disponibles, au coût de 7$, sur le site du Théâtre Les Gros Bec