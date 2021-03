COVID-19: 40 nouveaux cas dans la grande région de Québec

Le plateau atteint dans les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 se poursuit en début de semaine à Québec. La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches enregistrent un cumulatif de 40 nouvelles infections lundi.

À Québec, ce sont 35 nouveaux cas qui ont été diagnostiqués au cours des 24 dernières heures. Il s’agit d’un bilan en ligne directe avec la moyenne des sept derniers jours, qui s’élève à 32 cas. Un décès supplémentaire s’ajoute aussi au total de la région, qui s’élève maintenant à 983 morts.

La situation demeure aussi stable dans les hôpitaux désignés de la Capitale-Nationale, qui accueillent toujours 32 patients, le même nombre que dimanche. Quatre de ces patients sont hospitalisés aux soins intensifs.

On attend toujours un suivi du CIUSSS de la Capitale-Nationale sur le dépistage massif qui a eu cours à l’école Alexander-Wolff. Vendredi, 92% des 675 élèves et membres du personnel visés avaient déjà subi leur test.

Dépistage massif à Lévis

En Chaudière-Appalaches, seulement 5 nouveaux cas ont été annoncés par le ministère de la Santé lundi. Voilà maintenant plus d’une semaine que la région se maintient sous la barre des 10 infections quotidiennes.

Autre bonne nouvelle, seulement cinq patients demeurent hospitalisés à l’Hôtel-Dieu de Lévis, dont un seul aux soins intensifs. Si on remonte un mois en arrière, 24 personnes étaient sur l’unité COVID du centre le 1er février dernier, une amélioration importante.

Un dépistage massif lié à un possible cas de variant dans une école a aussi eu lieu sur la Rive-Sud. Environ 600 élèves et membres du personnel de l’école Saint-Louis-de-France de Charny devront être testés au cours des prochaines heures.

Ailleurs au Québec

Ailleurs dans l’est de la province, la situation demeure toujours encourageante dans les régions passées au palier orange le 8 février.

On enregistre lundi 2 cas au Saguenay–Lac-Saint-Jean, un seul au Bas-Saint-Laurent et aucun sur la Côte-Nord et en Gaspésie–Îles-de-Madeleine.

Dans l’ensemble de la province, on enregistre lundi 613 nouvelles infections et 6 décès. Les hospitalisations font toutefois un léger bond de 11, passant à 612 au total.