COVID-19: vaccination possible pour les 70 ans et plus de l’île de Montréal

La prise de rendez-vous est désormais possible pour les personnes de 70 ans et plus vivant sur l’île de Montréal et qui veulent se faire vacciner contre la COVID-19.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Cette annonce des autorités de la santé survient alors que la campagne de vaccination de masse a démarré lundi à Montréal.

La vaccination est gratuite.

Les personnes admissibles peuvent prendre rendez-vous en ligne sur le site web Quebec.ca/vaccincovid ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Initialement, seuls les 85 ans et plus étaient concernés par la campagne de vaccination entamée mercredi, mais comme les centres de vaccination ne sont pas à leur pleine capacité, la liste a été élargie à ceux de 80 ans et plus, puis lundi à ceux de 70 ans et plus.

Cet élargissement de la campagne de la vaccination sur l’île de Montréal fait suite à l’optimisme des autorités quant à la livraison des doses dans les délais prévus.

Ailleurs au Québec, la vaccination prioritaire concerne, pour l’heure, uniquement les 85 ans et plus. En revanche, à Québec, le même élargissement sera applicable à partir du 8 mars.

Ottawa a pris l’engagement de vacciner tous les Canadiens d’ici septembre.