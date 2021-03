Début du Mois du Salon de l’auto de Québec

La pandémie force les organisateurs du Salon de l’auto de Québec à se réinventer en proposant exceptionnellement, cette année, un événement en ligne qui durera tout le mois de mars.

L’an dernier, le Salon de l’auto de Québec est le dernier événement majeur qui a pu être présenté «en présentiel» avant que le gouvernement n’interdise les rassemblements à cause de la COVID-19. L’activité avait été présentée du 3 au 8 mars au Centre de foires de Québec.

«Le Salon a été le dernier événement majeur à Québec et nous avons été extrêmement privilégiés. L’édition présentée l’an dernier nous a permis de battre des records d’achalandage puisque près de 70 000 visiteurs se sont présentés au Centre de foires», a fait part Charles Drouin, directeur général du Salon international de l’auto de Québec.

«On n’a pas eu le choix de revoir le modèle cette année. Nous étions en discussion avec les manufacturiers jusqu’en octobre dernier. On a regardé les différentes solutions. Organiser un événement comme le Salon de l’auto de Québec, c’est un an de préparation.»

«C’était impensable de pouvoir tenir un événement en présentiel. Donc, on s’est virés de bord et on présente le Mois du Salon de l’auto, du 1er au 31 mars. On vise différents objectifs. On veut notamment stimuler les ventes auprès des concessionnaires, mais on veut aussi garder la marque du Salon de l’auto vivante dans l’esprit des gens de Québec», a ajouté M. Drouin.

Concours et exclusivités au rendez-vous

Le Mois du Salon de l’auto aura sa plateforme web qui permettra la diffusion d’une programmation spécifique, incluant des capsules inédites sur les nouveautés automobiles.

Plus de 120 concessionnaires d’automobiles de la grande région de Québec seront réunis en un seul clic sur le site web du Mois du Salon de l’auto. Les personnes intéressées pourront clavarder avec les concessionnaires et prendre rendez-vous pour planifier une visite.

Organisé par la Corporation Mobilis, le Salon international de l’auto de Québec a généré, l’an dernier, des retombées économiques évaluées à 4,7 M$.