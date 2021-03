[EN DIRECT 1er MARS] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 114 208 352

Morts: 2 532 948

CANADA

Cas: 866 503, dont 287 740 au Québec

Décès: 21 994, dont 10 393 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 1ER MARS

8h53 | La prise de rendez-vous est désormais possible pour les personnes de 70 ans et plus vivant sur l’île de Montréal qui veulent se faire vacciner.

7h08 | En retard, la Tunisie reçoit 1000 premières doses de vaccin des Émirats

La Tunisie a indiqué lundi avoir reçu 1 000 doses de vaccins offertes par les Émirats arabes unis, ses premières alors que le pays n’a toujours pas débuté sa campagne de vaccination contre la COVID-19 contrairement à la plupart de ses voisins.

Ces lots ont été mis à la disposition de la « santé militaire », chargée de les analyser avant de les distribuer prioritairement aux personnels de santé, a indiqué à l’AFP la présidence de la République, évoquant « un cadeau » à son attention de la part des autorités émiraties.

6h53 | Macron : « 4 à 6 semaines » avant des assouplissements en France

Alors que les indicateurs de l’épidémie sont repartis à la hausse en France, de nouvelles mesures de restriction pourraient être prochainement édictées dans une vingtaine de départements placés sous « vigilance renforcée ».

Des concertations sont actuellement en cours entre préfets et élus locaux de ces départements, situés notamment en Île-de-France et autour des grandes métropoles. Des confinements locaux le week-end, comme ceux prévalant à Nice (sud-est) et Dunkerque (nord), pourraient être ordonnés à l’issue de ces consultations.

6h25 | Bahreïn propose un programme de vaccination à la Formule 1

Bahreïn, où se dérouleront en mars les essais d’avant-saison puis le premier Grand Prix de l’année, a proposé sur la base du volontariat une vaccination contre la COVID-19 à la Formule 1, qui ne devrait cependant pas accepter l’offre.

Après le report du Grand Prix d’Australie, prévu le 21 mars et repoussé à novembre à cause de la pandémie, le royaume du Bahreïn accueille cette année les essais de présaison du 12 au 14 mars puis la première course de l’année le 28 mars.

6h15 | Royaume-Uni: recherche d'une personne arrivée avec le variant brésilien du coronavirus

Les autorités britanniques ont lancé lundi un appel pour retrouver une personne ayant importé au Royaume-Uni le variant du coronavirus détecté au Brésil, susceptible de résister davantage que les autres aux vaccins.

Le variant P.1 apparu à Manaus, dans le nord du Brésil, a déjà été détectée chez trois personnes en Écosse, et chez trois autres en Angleterre, dont l'une ne peut être localisée parce qu'elle n'a pas indiqué ses coordonnées sur le formulaire lié à son test de dépistage.

5h38 | La COVID-19 risque d'affamer les pays les plus pauvres, avertissent des associations britanniques

Plusieurs associations britanniques spécialisées dans l’aide internationale ont mis en garde lundi contre le risque d’une augmentation de la famine et de la crise humanitaire dans certains pays fragiles, comme le Yémen, en raison de la pandémie de COVID-19.

Certaines parties du Yémen et du Soudan du Sud sont déjà au bord de la famine, qui menace aussi l’Afghanistan et la République démocratique du Congo, a indiqué dans son dernier rapport le Comité d’urgence des catastrophes (Disasters Emergency Committee, DEC), qui regroupe 14 associations britanniques dont la Croix-Rouge britannique, Oxfam et Save the childen.

2h22 | L'adhésion au vaccin en hausse, selon une étude internationale

L'adhésion de la population au vaccin contre la COVID-19 est en hausse dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou même la très sceptique France, selon une étude internationale publiée lundi par le cabinet Kekst CNC.

1h | Privé de 14 M$ par un fraudeur

Québec saura aujourd’hui s’il a espoir de récupérer les 13,9 M$ en fonds publics versés à un homme d’affaires reconnu coupable de fraude aux États-Unis, qui s’était engagé à fournir des masques mais n’a pas rempli ses promesses.

0h40 | Lancement aux Philippines de la campagne de vaccination contre la COVID-19

Les Philippines ont commencé lundi à administrer le vaccin chinois CoronaVac contre la COVID-19, les catégories prioritaires étant les personnels soignants, les militaires, les policiers et les hauts responsables gouvernementaux.

Les principaux collaborateurs du Président Rodrigo Duterte ont fait partie des centaines de personnes à recevoir les premières doses du vaccin, estimant que c'était un devoir moral.

0h | Une semaine de plein air où la prudence est de mise, préviennent des experts

Les Québécois seront nombreux à profiter du plein air durant la semaine de relâche si l’on se fie à plusieurs centres d’activités extérieures qui sont déjà débordés. La prudence sera toutefois de mise, préviennent des experts qui craignent une troisième vague imminente.