Labeaume fera une «proposition gagnante-gagnante» au gouvernement sur le tracé du tramway

Régis Labeaume a assuré qu'il fera «une proposition gagnante-gagnante» sur le tracé du tramway lorsqu’il rencontrera, «le plus tôt possible», le premier ministre Legault et le ministre des Transports.

• À lire aussi: Tramway: une saga qui dure depuis 3 ans

• À lire aussi: Labeaume rencontrera Legault au sujet du tramway

C’est ce que le maire de Québec a fait savoir lundi en fin d’après-midi, en marge d’un point de presse virtuel précédant le conseil municipal.

«Notre proposition est prête. Elle est calculée. Elle est mesurée. On sait où on s’en va. On est en train de raffiner les présentations. Ce qu’on va proposer, pour nous, c’est une proposition gagnante-gante qui permet de pouvoir aller en appel de propositions et de ne pas retarder le projet de deux ans», a-t-il soutenu.

Pour le moment, aucune date n’a été fixée pour les rencontres au sommet avec le gouvernement. «Les gens discutent de l’agenda [...] On est prêts, nous autres. Le plus tôt possible sera le mieux», a ajouté M. Labeaume.

«On pense qu’on est dedans»

Malgré l’insistance des journalistes, le maire n’a pas voulu dévoiler les détails de la proposition qu’il pense pouvoir déposer au courant de ce mois de mars.

Interrogé à savoir si elle contiendra des concessions, il a convenu que «quand on négocie, ça ne peut pas être juste à sens unique. Il faut que ce soit dans les deux sens. Mais la prémisse est qu’il faut qu’on aille en appel de propositions pour que ce projet-là participe rapidement à la relance économique».

Selon lui, «il n’est pas question de détruire ce qui a été construit depuis tellement d’années. À un moment donné, il faut comprendre ce qu’eux autres [au gouvernement] veulent. On pense qu’on est dedans. Il faut avoir le désir de régler [...] Il ne faut pas que ça devienne un outil politique».

«Rien de moins que Montréal»

Aux yeux du maire, le projet de réseau structurant doit participer à la relance économique de Québec. «La relance économique, ça ne peut pas juste avoir lieu à Montréal, a-t-il insisté. Les gens de Québec ont toujours refusé – et vont continuer de refuser – d’être traités comme une portion réduite par rapport à Montréal. Québec doit être proportionnellement aussi bien traitée que Montréal. Rien de moins que Montréal. C’est ça le leitmotiv.»

Régis Labeaume a également rappelé que les prochains pourparlers porteront essentiellement sur «les [deux] extrémités où il y a des problèmes», puisque les autres portions du tracé du tramway font consensus. Le maire a d’autre part dit avoir «très bien noté» la récente ouverture du gouvernement à injecter davantage d’argent que les 3,3 G$ prévus dans le budget.

Arrêt des dépenses demandé

Lundi soir, lors du conseil municipal, Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a dénoncé le fait que le maire ait révélé, la semaine dernière, le contenu de ses négociations avec le gouvernement. «Ça ne se fait pas en affaires. Ça ne se fait pas en politique. Ça ne se fait tout simplement pas», a-t-il laissé tomber.

M. Gosselin a répété son opposition à un terminus du tramway dans Le Gendre, où la densité de la population est faible. À ses yeux, le choix de ce secteur obéit davantage à des raisons politiques que scientifiques.

«Le maire dépense des sommes à des endroits où le tramway ne passera peut-être même pas», s’est-il scandalisé en sommant M. Labeaume d’arrêter de décaisser de l’argent tant qu’il n’y aura pas d’entente formelle avec le gouvernement.