Le Canadien s’entend avec Gianni Fairbrother

Ayant profité d’un essai professionnel inattendu en raison de la pandémie de COVID-19, le défenseur Gianni Fairbrother a convaincu le Canadien de Montréal de lui offrir un contrat lundi.

Fairbrother a paraphé un contrat d’entrée de trois ans et d’une valeur annuelle de 848 333 $.

Âgé de 20 ans, Faibrother a récolté une mention d’aide en trois parties avec le Rocket de Laval cette saison. Il a pu avoir un avant-goût du jeu chez les professionnels en raison du report de la saison dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL), dont les activités reprendront vendredi.

L’ayant dirigé avec le Rocket, Joël Bouchard n’a eu que de bons mots pour lui.

«Chaque fois que tu t’entends avec un joueur que tu as repêché, c’est bien, puisque ça signifie que tu as vu quelque chose chez un junior qui s’est poursuivi chez les pros. La bonne nouvelle pour Gianni est qu’habituellement, tu dois t’entendre avec un joueur avant qu’il joue pour toi», a expliqué Bouchard en vidéoconférence, lundi.

«Il s’est tenu debout, a dit Bouchard à propos de son passage avec l’équipe. Il a bien géré la Ligue américaine. C’est un homme, et j’ai eu l’impression qu’il s’est bien adapté. Je suis heureux pour lui, c’est une bonne journée pour lui. C’est excitant de signer son premier contrat.»

Le choix de troisième tour du repêchage de la Ligue nationale en 2019 a totalisé cinq buts et 25 points en 37 parties en 2019-2020 avec les Silvertips d’Everett.

Lynch part

Le Rocket a également annoncé que l’attaquant Kevin Lynch quittait l’équipe à la suite d’une décision mutuelle.

Dans un communiqué publié par le club-école du Canadien, on explique que le patineur souhaitait retourner aux États-Unis avec sa famille. Sa femme attend en effet le troisième enfant du couple.

«J’ai eu plusieurs conversations avec Kevin, a expliqué Bouchard. Je crois que vous savez à quel point je l’aime, c’est pour ça qu’il a signé avec nous. Il y avait un respect mutuel. Mais je ne peux pas être égoïste. Il a deux jeunes enfants. Sa femme est enceinte. Sans entrer dans les détails, c’est juste en raison de la COVID-19 et de la réalité de 2021. On va être sur la route pour presque trois semaines. C’est comme ça.»

Cette saison, le joueur de centre de 29 ans a disputé sept parties, y amassant un but et une mention d’aide. Lynch avait aussi porté l’uniforme du Rocket en 2019-2020. En 54 rencontres lors de la campagne 2019-2020, il a touché la cible à sept reprises et fourni 14 aides pour 21 points.

Repêché en deuxième ronde (56e au total) par les Blue Jackets de Columbus lors de l’encan de 2009, l’Américain n’a jamais disputé de match dans la Ligue nationale de hockey.